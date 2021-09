von Sabine Tesche

133 neue Lehrerinnen und Lehrer werden im nächsten Schuljahr in den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen unterrichten. Wenige Tage vor dem Schulstart am nächsten Montag wurden sie nun von Schulamtsleiterin Bettina Armbruster in der Ekkehard-Schule in Singen willkommen geheißen und vereidigt. Sie begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen mit den Worten, dass viele Erwartungen an sie gestellt werden würden. Es gelte, neue Ideen mit Bewährtem zu verknüpfen. „Ich wünsche Ihnen viele zauberhafte Begegnungen“, sagte Armbruster in ihrer Begrüßung.

Diese Worte galten auch den befristeten Lehrkräften, die ebenfalls am Montag starten werden: 121 Lehrkräfte werden zeitlich begrenzt in Grund- und Werkrealschulen des Schulbezirks arbeiten, dazu kommen 75 befristete Kollegen im Sonderschulbereich.

Singen Schüler lernen bald im Container: Haldenwangschule erhält zwei neue Klassenzimmer pünktlich zum Schulstart Das könnte Sie auch interessieren

Es gibt kein perfektes Rezept für Schulunterricht

Neue Kollegen bringen in der Regel auch neue Ideen mit, wie sie einen Unterricht gestalten möchten. Es werde sicher nicht immer einfach, das mit Bewährtem zu verbinden, sagte Schulamtsleiterin Bettina Armbruster, denn es gebe kein perfektes Rezept für den besten Unterricht. Sie ermutigte die Berufsanfänger, eigene Wege zu gehen.

Schulamtsleiterin Bettina Armbruster begrüßte neue Lehrer für die Landkreise Tuttlingen und Konstanz. | Bild: Tesche, Sabine

Nach einer kleinen Vorstellungsrunde der verschiedenen Bereiche im Schulamt vereidigte Gerhard Schlosser als stellvertretender Amtsleiter die neuen Lehrer. Sie erhielten eine Ernennungsurkunde.

Mühlhausen-Ehingen Ehepaar spendiert Luftfilter für zwei Schulen – um erneute Schulschließungen zu vermeiden Das könnte Sie auch interessieren

89 der Lehrerinnen und Lehrer werden im Landkreis Konstanz starten, die restlichen 44 im Landkreis Tuttlingen. Damit erhält nicht jede Schule einen neuen Lehrer: Das Staatliche Schulamt Konstanz ist für 160 Schulen im Schulbezirk verantwortlich – und rund 30.000 Schüler.