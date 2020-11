Konstanz vor 3 Stunden

Zwei Corona-Fälle an der Gemeinschaftsschule Konstanz: Jahrgangsstufe elf wird daheim beschult

Zwei Jugendliche wurden in den Herbstferien positiv auf Covid 19 getestet. Während sie und ihre Familien sich nun für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne befinden, müssen die Mitschüler für mindestens einen Tag in den eigenen vier Wänden bleiben und dort lernen.