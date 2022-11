Schon 2019 hatte der Gemeinderat nach Abwägung von Pro und Contra in einer ersten Lesung beschlossen, dass die Voraussetzungen für die Umbenennung der Franz-Knapp-Passage, der Conrad-Gröber-Straße, der Otto-Raggenbass-Straße, der Werner-Sombart-Straße und der Felix-Wankel-Straße grundsätzlich vorliegen. Nun ist es soweit, darüber auch abzustimmen.

Konstanz Statt des „Theos“ wird es am Zähringerplatz eine neue Gemeinschaftsschule geben. Wie soll diese heißen? Das könnte Sie auch interessieren

Wie das Rathaus in einer Pressemitteilung schreibt, wurden betroffene Bürger, Anlieger und Gewerbebetriebe angehört. Aufgrund der Corona-Pandemie geschah dies in schriftlicher Form. Sie wurden über die Gründe für die mögliche Umbenennung ihrer Straße informiert und erhielten die Möglichkeit zur Stellungnahme sowie zur Unterbreitung neuer Namensvorschläge.

Die zahlreichen Antworten wurden im Anschluss daran in der Straßenbenennungskommission erörtert. Nach intensiver Diskussion hat diese im Grundsatz bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine Umbenennung auch unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Betroffenen weiterhin vorliegen. Auch Vorschläge für neue Namensgebungen macht die Kommission.

Konstanz Wie heißen die jüngsten Konstanzer? Das sind die zehn beliebtesten Namen für Jungen und Mädchen, die 2021 am Bodensee das Licht der Welt erblickten Das könnte Sie auch interessieren

Wie könnten die Straßen zukünftig heißen?

Die Otto-Raggenbass-Straße könnte laut Sitzungsvorlage für den Gemeinderat am 24. November bald in Schwedenschanze umbenannt werden. Das hätte zur Folge, dass die Hausnummerierung der bereits bestehenden Schwedenschanze aufsteigend fortgeführt werden würde.

umbenannt werden. Das hätte zur Folge, dass die Hausnummerierung der bereits bestehenden Schwedenschanze aufsteigend fortgeführt werden würde. Der neue Name der Franz-Knapp-Passage, welche direkt neben dem historischen Konstanzer Rathaus verläuft und die Kanzleistraße mit dem Augustinerplatz verbindet, könnte entsprechend in Rathauspassage geändert werden.

geändert werden. Die Conrad-Gröber-Straße, die parallel zum Sternenplatz verläuft und zur Seestraße hinabführt, könnte zukünftig Pfänderstraße heißen – benannt nach dem Hausberg des Bodensees, der am östlichen, österreichischen Ufer in die Höhe ragt.

heißen – benannt nach dem Hausberg des Bodensees, der am östlichen, österreichischen Ufer in die Höhe ragt. Im Industriegebiet könnte die Felix-Wankel-Straße in Robert-Gerwig-Straße umbenannt werden. Der neue Namensgeber wäre ein Karlsruher Bauingenieur (1820-1885), der für Planung und Bau der Schwarzwaldbahn verantwortlich zeichnete. Auch in Radolfzell und Singen gibt es nach ihm benannte Straßen.

umbenannt werden. Der neue Namensgeber wäre ein Karlsruher Bauingenieur (1820-1885), der für Planung und Bau der Schwarzwaldbahn verantwortlich zeichnete. Auch in Radolfzell und Singen gibt es nach ihm benannte Straßen. Der Vorschlag für die bisherige Werner-Sombart-Straße im Stadtteil Königsbau lautet Ralf-Dahrendorf-Straße . Beim Namensgeber handelt es sich um den Soziologen und Politiker (1929-2009), der zu den Mitbegründern der Universität Konstanz zählt.

. Beim Namensgeber handelt es sich um den Soziologen und Politiker (1929-2009), der zu den Mitbegründern der Universität Konstanz zählt. Statt Hindenburgstraße könnte hier bald Am Petershauser Park auf dem Straßenschild stehen. Einige Anwohner bezogen bereits im Sommer 2021 gegenüber dem SÜDKURIER klar Position: „Hindenburg verdient es nicht. Er war kein Demokrat, und er hat geholfen, Hitler an die Macht zu bringen.“

Die Ergebnisse werden in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 24. November, beraten. Der Gemeinderat kann dann über die Umbenennung und einen neuen Straßennamen abstimmen.

Alternativ haben die Räte auch die Möglichkeit, sich für die Beibehaltung des bisherigen Namens zu entscheiden und stattdessen jeweils ein Ergänzungsschild anzubringen, dessen Text sich kritisch mit der namensgebenden Person auseinandersetzt.

Mehr über die Personen... ... Otto Raggenbass Otto Raggenbass (1905 bis 1965) vertrat als ehemaliger Kreuzlinger Bezirksstatthalter ab 1938 eine äußerst restriktive Politik gegenüber Flüchtlingen aus NS-Deutschland. Unter anderem verfügte er 1944 die Rückschaffung eines von der Gestapo verfolgten Halbjuden, der nach Ermatingen geschwommen war. ... Franz Knapp Der frühere Konstanzer OB (1880 bis 1973) hatte als Rechtsrat freiwillig dem NS-System gedient und nach der Zerstörung der Konstanzer Synagoge die jüdische Gemeinde unter Druck gesetzt, um ihr die Kosten für die Räumung der Gebäudetrümmer aufzuerlegen. ... Conrad Gröber Der frühere Stadtpfarrer von Konstanz und Freiburger Erzbischof (1872 bis 1948) sympathisierte in den Anfangsjahren mit dem NS-Regime. Er wurde förderndes Mitglied des SS. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fiel er durch antisemitische Äußerungen auf.­­­­­ ... Felix Wankel Felix Wankel (1902 bis 1988), Erfinder des nach ihm benannten Motors, schloss sich 1921 dem antisemitischen Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund an. 1922 trat er dann in die NSDAP ein – und 1926 nach deren Verbot nochmals. Er leitete Gruppen der Hitlerjugend. Trotz Parteiauschlusses wegen inhaltlicher Differenzen sympathisierte Wankel weiter mit dem Nationalsozialismus. Von 1940 bis 1942 war er in der SS als Obersturmbannführer. ... Werner Sombart Werner Sombart (1863 bis 1941), Soziologe und Volkswirt, verfasste viel beachtete, aber auch Krieg, Hass und Antisemitismus fördernde Schriften. Sie sollen als Wegbereiter des Nationalsozialismus gedient haben. ... Paul von Hindenburg Paul von Hindenburg (1847 bis 1934) hat als Reichspräsident im Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen. Mit der Unterzeichnung der „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ im Februar 1933 und dem Ermächtigungsgesetz vom März 1933 ebnete von Hindenburg den Weg in die Diktatur.