Drei Namen stehen zur Auswahl für die neue Gemeinschaftsschule, die ab dem Schuljahr 2022/23 am Zähringerplatz anstelle der Theodor-Heuss-Realschule entstehen soll. Ein Gremium schlägt hierfür die folgenden Persönlichkeiten als Namensgeber vor:

Maria Beyerle (1882 bis 1968, Politikerin) Frauen in der Politik? Als Maria Beyerle 1882 als Tochter des Anwalts Carl Beyerle geboren wurde, war man in Konstanz davon noch weit entfernt. Die Lehrerin Beyerle wurde schließlich die erste Konstanzerin, die ein überregionales politisches Mandat innehatte. Dabei war ihr das anfangs nicht mal recht. Maria Beyerle war eine konservative Zentrumspolitikerin, als der Rat der Volksbeauftragten 1918 die Einführung des gleichen, geheimen, direkten und allgemeinen Wahlrechts für alle Deutschen ab 20 Jahren – auch Frauen – verkündete. Ein Schritt, den Beyerle nicht unbedingt befürwortete.

Gewählt wurde sie trotzdem in den Landtag der Republik Baden. Bei den ersten Kommunalwahlen nach der Einführung des Frauenstimmrechts wollten alle politischen Parteien das neue, riesige Wählerpotenzial erschließen. Viele Männer waren (noch) nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, und die Frauen stellten so die deutliche Mehrheit der Wählerschaft. Auf den Anteil der gewählten Frauen wirkte sich das allerdings nicht aus.

Maria Beyerle war unter den 107 Abgeordneten eine von neun Frauen. Bis 1987 lag der Frauenanteil im Reichs- und später im Bundestag nie über zehn Prozent. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Beyerle wieder politisch aktiv und trat in die Badische Christlich-Soziale Volkspartei (BCSV) ein, aus der später der CDU-Landesverband Südbaden hervorging. Sie war von 1946 bis 1948 Stadträtin in Konstanz und wurde 1947 als Abgeordnete in den Badischen Landtag gewählt, dem sie bis zu dessen Auflösung 1952 angehörte. Während ihrer Zeit als Parlamentarierin befürwortete sie die Gründung des Südweststaates Baden-Württemberg. Katharina Weissenborn (1884 bis 1978, Künstlerin) Katharina Weissenborn erblickte 1884 in Jena das Licht der Welt. Ihr künstlerisches Talent erkannten ihre Eltern bereits im Kindesalter und förderten dies durch privaten Zeichenunterricht. Als erste Frau wurde Weissenborn 1902 in Weimar an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule angenommen, wo sie vier Jahre lang studierte. Im Anschluss absolvierte sie in Berlin das Examen zur Kunsterzieherin und unterrichtete ein Jahr am Lehrerinnenseminar in Erfurt.

Die alleinstehende Frau zog 1911 nach Alexandria in Ägypten, um dort Ausgrabungen zu begleiten, zu malen und zu schreiben. Während des Ersten Weltkriegs kehrte sie nach Deutschland zurück, ließ sich aber 1918 erneut in Alexandria nieder. Zudem lebte sie zeitweise in Palästina, Indien und Nepal. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs kehrte die Künstlerin nach Weimar zurück und entging mehrfach den Bombardierungen durch die Alliierten, verlor aber viele ihrer Habseligkeiten und Werke.

Nach dem Krieg setzte sich Weissenborn für den kulturellen Neuaufbau des Landes ein. 1948 kam sie an den Bodensee, da der Konstanzer Curt Weller Verlag ihre Bücher herausgeben wollte. Da der Verlag aber Konkurs anmelden musste, erschien nur ein Buch von Weissenborn. Sie lebte danach auf der Höri sowie in Meersburg und besuchte regelmäßig Konstanz, um vor Ort Vorträge über fremde Länder zu halten. 1978 starb sie im Alter von 93 Jahren in Überlingen. Lotte Eckener (1906 bis 1995, Fotografin/Verlegerin) Lotte Eckener wurde 1906 in Friedrichshafen geboren und war die Tochter des berühmten Luftschiffpioniers Hugo Eckener. Von 1926 bis 1930 erhielt sie ihre fotografische Ausbildung in Berlin. Besonders spektakulär sind ihre Aufnahmen von New York, teils aus dem Zeppelin eingefangen, mit dem Eckener und ihr Vater 1931 die Skyline überflogen.

Nach ihrer Rückkehr an den Bodensee heiratete die Fotografin im Jahr 1936 den Konstanzer Zahnarzt Paul Simon. Nach 1945 bestimmten Themen wie sakrale Kunstwerke, blühende Kirschbäume, Seelandschaften und historische Gebäude das breite Spektrum ihrer klaren und präzisen Schwarz-Weiß-Fotografie.

1949 gründete Lotte Simon-Eckener mit Marlis Schoeller den Bildkunst-Verlag in Kattenhorn auf der Höri, den sie ab 1954 mit Martha Koch in Konstanz weiterführte. Bis 1967 wirkte dieser erste Frauenverlag „Simon & Koch“ in der Bodenseeregion höchst erfolgreich: Sieben Bücher veröffentlichte Eckener als Fotografin, fast dreißig Kunst- und Bildbände gab sie heraus. Lotte Eckener starb im Jahr 1995 in Konstanz.

Von der bestehenden Gemeinschaftsschule wird der Name Lotte Eckener bevorzugt, weil sie die noch jüngste Vergangenheit repräsentiere. Der Gemeinderat hat das letzte Wort. Er hatte schon vor einiger Zeit das Aus der Theodor-Heuss-Realschule am Zähringerplatz beschlossen. Das Land hat dem Schritt nun zugestimmt. Ab dem Schuljahr 2022/23 tritt an die Stelle des „Theo“ eine neue Gemeinschaftsschule. Es ist die zweite in Konstanz.