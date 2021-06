In Konstanz gibt es sechs Straßen, die an Menschen erinnern, die heute umstritten sind. Eine dieser Personen ist Werner Sombart. Im Stadtteil Königsbau ist eine Straße nach ihm benannt – und das soll sich bald ändern, wenn es nach Sebastian Wolf geht. Der Professor lebt in der Werner-Sombart-Straße und hat einen Vorschlag, wie diese zukünftig heißen könnte.

Sebastian Wolf hat ein klares Anliegen. Seit 2017 ist er Professor für Sozialwissenschaften in Berlin, wohnt aber hier in Konstanz in der Werner-Sombart-Straße. Und um die geht es. Besser gesagt: Um den, dessen Name diese Straße trägt.Über Sombart