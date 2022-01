von Julia Sondermann und DPA

Bundesweit sehr beliebte Babynamen waren im Jahr 2021 Emilia und Matteo. Im Vorjahr waren es noch die Namen Mia und Noah, welche im Jahr 2021 besonders oft in Baden-Württemberg vergeben wurden. Das geht aus einer Rangliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor, der seit 2006 untersucht, welche die beliebtesten Vornamen für Babys deutschlandweit sind.

Zur Arbeit von Knud Bielefeld Knud Bielefeld ermittelt regelmäßig die häufigsten Babynamen und erfasste für dieses Jahr nach eigenen Angaben etwa 230.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das seien etwa 30 Prozent aller bundesweit geborenen Babys. Die Auswertungen basierten auf Quellen aus 433 Städten. 67 Prozent der Daten stammen demnach von Standesämtern und 33 Prozent von Geburtskliniken. Seine Analysen veröffentlicht er auf der Internetseite www.beliebte-vornamen.de . Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006.

Als ungewöhnliche Vornamen, die 2021 in Deutschland nicht einmalig, aber relativ selten vergeben wurden, zählt er bei den Jungen auf: Antonino, Maleo, Bendix, Wisdom, Napoleon, Floki, Rurik und Ezekiel. Bei den Mädchen sind es Alondra, Diliana, Soley, Adora, Lillesol, Soulin, Chimamanda und Lima.

Welche Namen für Mädchen wurden 2021 in Konstanz am häufigsten vergeben?

Über Twitter hat die Stadt Konstanz vor Kurzem die beliebtesten Namen bekannt gegeben, die die Konstanzer Eltern im vergangenen Jahr ihren Töchtern gegeben haben. Auffällig dabei: Der beliebteste Mädchenname 2021 in der Konzilstadt ist in der deutschlandweiten Top Ten nicht vertreten.

Mädchennamen 2021: Die Konstanzer Top Ten

1. Amelie

2. Ella

3. Marie

4. Mia

5. Leonie

6. Lia

7. Lina

8. Lea

9. Emilia

10. Emma

Mädchennamen 2021: Die Top Ten deutschlandweit 1. Emilia

2. Hannah

3. Mia

4. Emma

5. Sophia

6. Mila

7. Lina

8. Ella

9. Lea

10. Marie

In Baden-Württemberg sind übrigens auch die Vornamen Hannah und Leni sehr populär, haben es aber nicht in die hiesige Auflistung geschafft. Deutschlandweit immer beliebter werden die Mädchennamen Alya, Malea, Leni, Lia, Malia und Malou. Hier sieht Knud Bielefeld einen deutlichen Aufwärtstrend.

Welche Namen für Jungs waren im vergangenen Jahr in Konstanz besonders beliebt?

Während in der Statistik für ganz Deutschland bei den Jungen der Name Matteo auf Platz 1 liegt, taucht dieser in der Konstanzer Auflistung von 2021 nicht auf den vorderen zehn Plätzen auf. Dafür sind Jonas, Aaron und Samuel in Konstanz sehr beliebt – diese Namen tauchen hingegen in den deutschlandweiten Top 10 nicht auf.

Jungennamen 2021: Die Konstanzer Top Ten

1. Leon

2. Jonas

3. Luca

4. Elias

5. Noah

6. Emil

7. Samuel

8. Aaron

9. Ben

10. Finn

Jungennamen 2021: Die Top Ten deutschlandweit 1. Matteo

2. Noah

3. Leon

4. Finn

5. Elias

6. Paul

7. Ben

8. Luca

9. Emil

10. Louis

Das könnte sich im Jahr 2022 ändern: Knud Bielefeld sieht deutschlandweit bei den Jungennamen Leo, Levi, Liam, Lio, Matteo und Theo einen deutlichen Aufwärtstrend. Immer populärer werden auch im Südwesten bei den Jungen die Namen Luca, Matteo, Louis, Elias, Finn, Paul, Jonas und Ben.