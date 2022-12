Extreme Wetterereignisse, Stromausfälle oder sonstige Katastrophen: Wenn es dazu kommt, will jeder gerne möglichst schnell Bescheid wissen. Um die Infrastruktur dafür zu testen, steht in Deutschland wieder ein bundesweiter Warntag an. Am Donnerstag, 8. Dezember, werden allerlei Warnsysteme von Bund, Ländern und Kommunen in einer gemeinsamen Übung auf den Prüfstand gestellt. Warntöne von Sirenen gibt es allerdings nicht überall.

Warntag Nach dem Warntag-Desaster folgt der zweite Versuch: Was man über den Probealarm wissen muss Das könnte Sie auch interessieren

Konstanz

Wer am Warntag auf Sirenengeheul in der Konzilstadt wartet, wird enttäuscht werden. Laut Benedikt Brüne, Pressesprecher der Konstanzer Stadtverwaltung, gibt es im Stadtgebiet keine einzige Anlage mehr, „da diese nach dem Kalten Krieg als entbehrlich angesehen und abgebaut wurden.“ Weitere Systeme zur Warnung der Bevölkerung gebe es in Konstanz aktuell nicht.

Die Bürger sollten hier also ihr Smartphone im Blick behalten oder auf Fernseh- und Radiodurchsagen hören. Dass es noch andere Wege gibt, zeigt derweil die Stadt Singen. Dort gibt es zwei mobile Sirenen, die im Ernstfall zum Einsatz kommen. In der Konzilstadt, so Brüne, hätten sich die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung „das Singener Modell bereits angeschaut und prüfen die Einführung in Konstanz.“

Singen Das ist eine Übung: So sollen in Singen im Ernstfall wieder Sirenen heulen Das könnte Sie auch interessieren

Allensbach

In Allensbach wird es am Warntag wohl laut werden. In der Gemeinde werden bei der Gelegenheit alle Sirenen getestet, sagt Marina Faden vom Hauptamt der Stadtverwaltung. Das bedeutet, um 11 Uhr eine Probewarnung ertönen soll, später dann die Probeentwarnung.

In Allensbach gibt es insgesamt sechs Warnsirenen. Zwei davon befinden sich im Kernort, eine auf dem Dach der Grundschule, eine auf dem Bauhof. Darüber hinaus befindet sich je eine Anlage in den Ortsteilen Hegne, Kaltbrunn, Freudental und Langenrain.

Konstanz/Kreuzlingen Der Kreuzlinger Festungsgürtel zählt über 80 Bunker direkt hinter der Grenze zur Schweiz: Gibt es auch Schutzräume in Konstanz? Das könnte Sie auch interessieren

Reichenau

In der Gemeinde Reichenau dagegen wird es keine Warnungen über Sirenen geben. Es sei geplant, keine Sirene aufheulen zu lassen, erklärt Thomas Baumgartner, Pressesprecher der freiwilligen Feuerwehr Reichenau.

Eine Anlage, die noch funktionsfähig ist, gebe es, zwei weitere sind nicht mehr in Betrieb. „Die werden auch nicht mehr erneuert“, so Baumgartner. Beim bundesweiten Warntag werde also nur das Programm ablaufen, was vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) vorgesehen ist.

Baden-Württemberg/ Schweiz In der Schweiz warnen noch mehr als 7000 Sirenen bei Gefahr: Wie informieren unsere Nachbarn im Katastrophenfall die Menschen? Das könnte Sie auch interessieren

Erstmals Warnung per Cell Broadcast

Um 11 Uhr soll laut BBK eine Warnung ausgelöst werden, um 11.45 Uhr soll die Entwarnung folgen. Diese werden auf möglichst vielen Kanälen ausgegeben, darunter Radio, Fernsehen, Internetseiten und Warn-Apps wie Nina vom BBK. Auch das neue System Cell Broadcast wird erstmals getestet.

Warn-Apps für Smartphones Sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte gibt es eine Auswahl an verschiedenen Apps, die vor gefährlichen Situationen warnen. Ein Beispiel dafür ist die Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App), die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur Verfügung gestellt wird. Die vom Fraunhofer-Institut entwickelte App Katwarn versendet ebenfalls Warnungen vom Zivil- und Katastrophenschutz. Seit 2019 werden die Warnmeldungen zwischen Katwarn und Nina ausgetauscht und parallel gesendet. Der Deutsche Wetterdienst bietet zudem die App Warnwetter an, die über aktuelle Wetterlagen informiert.

Für Android- und Apple-Geräte gibt es verschiedene Warn-Apps, die Nutzer bei Gefahr alarmieren. | Bild: Simon Wöhrle

Dabei handelt es sich um eine Warnnachricht, die direkt auf Handys geschickt wird, die sich in einem bestimmten Bereich aufhalten. Eine spezielle App zu installieren ist nicht nötig. Allerdings können laut BBK nicht alle Handys die Nachrichten über das Cell Broadcast System empfangen.