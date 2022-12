Warntag vor 3 Stunden Nach dem Warntag-Desaster folgt der zweite Versuch: Was man über den Probealarm wissen muss Etwas mehr als zwei Jahre nach dem pannenreichen ersten bundesweiten Warntag steht an diesem Donnerstag ein neuer großer Testlauf für die Alarmstrukturen in Deutschland an.

Wenn alle gut läuft, funktionieren am bundesweiten Warntag am 8. Dezember alle Sirenen, die die Bevölkerung bei Not- und Katastrophenfällen warnen sollen. | Bild: Soeren Stache/dpa