Was macht man mit einem renitenten Gast? Vor dieser Frage standen die Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Opelstraße gegen 1 Uhr in der Nacht von Freitag, 24. März, auf Samstag, 25. März. Sie wussten sich nicht mehr anders zu helfen und riefen die Polizei um Hilfe. Die eintreffenden Beamten erteilten dem 35-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz.

Auf und davon

Damit hätte der Polizeieinsatz enden können, doch mit diesem Platzverweis fing die kleine Odyssee erst an: Der augenscheinlich betrunkene Mann stieg in sein Auto. Die Polizisten versuchten, ihn am Wegfahren zu hindern – allerdings erfolglos. „Nach kurzer Verfolgung stoppte die Polizei den 35-Jährigen schließlich auf dem Gelände eines Discounters in der Oberlohnstraße“, lautet die Kurzzusammenfassung des Polizeipräsidiums.

Der 35-Jährige verhielt sich auch den Polizisten gegenüber renitent und ging sie „erneut aggressiv und beleidigend“ an, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam, wobei er massiven Widerstand leistete und einen Polizisten leicht verletzte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste er eine Blutprobe abgeben.

Der 35-Jährige wird jene Nacht wohl nicht so schnell vergessen, denn ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, so die Polizei.