Konstanz vor 14 Minuten

Tödlicher Unfall am Bahnübergang Konstanz-Petershausen: Zugverkehr steht aktuell still

Am Bahnübergang in der Schneckenburgstraße ereignet sich am Dienstagmittag eine Tragödie. Ein Radfahrer überquert trotz herabgesenkten Schranken den Überweg und wird von einem Zug erfasst. Die Strecke ist gesperrt.