Ein Baum, der in die Bahnstrecke ragt, bremst derzeit Züge zwischen Singen und Engen aus. Entsprechende Informationen hat eine Bahnsprecherin gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt. Ursache dafür sei ein Unwetterschaden. Der Baum rage dadurch in den Luftraum an den Gleisen hinein, der für einen reibungslosen Bahnverkehr eigentlich frei bleiben müsste.

Konstanz/Radolfzell Nach einer Woche Sperrung: Zugverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell ist wieder aufgenommen worden Das könnte Sie auch interessieren

Der Schaden sei am Dienstagnachmittag bemerkt worden. Ein Techniker sei bereits unterwegs und werde den Baum möglichst rasch entfernen. Die Sprecherin betonte, dass es auch für die Räumung keine Streckensperrungen oder Zugausfälle gebe. Der Zug müsse lediglich an der betroffenen Stelle langsam fahren. In der Regel seien solche Vorfälle innerhalb von wenigen Stunden beseitigt.