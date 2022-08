Bei einem Unfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Radfahrer ist die junge Frau in der Nacht auf Donnerstag, 4. August, gegen 1 Uhr auf dem Radweg Reichenaustraße in Konstanz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 20-Jährige in stadtauswärtige Richtung unterwegs, als es etwa auf Höhe der Moschee zum Zusammenstoß mit dem Radler kam.

Konstanz Radfahrerin in Konstanz stirbt nach Sturz – es ist die zweite Tragödie innerhalb kurzer Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Die junge Frau stürzte und verletzte sich. Der Radfahrer setzte seine Fahrt ohne zu helfen fort, so die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den flüchtigen Mann haben, können sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.