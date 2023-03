„Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Freitag, 3. März, bundesweite Warnstreiks im Nahverkehr an, wovon auch Konstanz betroffen ist. Konkret werden der Bus- und Fährebetrieb der Stadtwerke Konstanz bestreikt“, schreibt das Konstanzer Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Hintergrund seien die aktuell laufenden Tarifverhandlungen. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass zahlreiche Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen werden. Die Streiks würden voraussichtlich den ganzen Freitag andauern. In dieser Zeit fahren keine Fähren zwischen Konstanz und Meersburg und keine Busse des Unternehmens im Liniennetz der Stadtwerke.

Wie komme ich innerhalb von Konstanz von A nach B?

Die Buslinie 908, die zwischen Konstanz und Kreuzlingen/Landschlacht verkehrt, werde voraussichtlich nur bis zum Schweizer Bahnhof fahren und nicht – wie üblich – bis zum Zähringerplatz in Konstanz. Die restlichen Linien könnten den ganzen Tag nicht bedient werden, so das städtische Unternehmen. Der Streik beginnt um 3.45 Uhr und endet 24 Stunden später.

Außerdem schreibt Pressesprecher Christopher Pape: „Die Stadtwerke Konstanz bitten die Fahrgäste um Verständnis. Sie sollten während der Dauer der Warnstreiks auf andere Verkehrsmittel wie Zug, Regionalbusse oder wenn möglich Fahrrad umsteigen oder Fahrgemeinschaften bilden.“

Der Seehas, der von der SBB Deutschland GmbH – einer deutschen Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bundesbahnen – betrieben wird, ist nicht vom Warnstreik betroffen und bedient auf der Strecke zwischen Konstanz und Engen wie gewohnt die Haltestellen innerhalb des Konstanzer Stadtgebiets.

Diese sind Konstanz Bahnhof, Petershausen, Fürstenberg sowie Wollmatingen. Die Stadtwerke informieren in der Pressemitteilung außerdem darüber, dass die Fahrscheine für den Bus auch im Seehas zwischen Bahnhof Wollmatingen und Hauptbahnhof Konstanz gültig seien. Durch den Seehas ist also weiterhin eine Möglichkeit gegeben, innerhalb von Konstanz den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Welche Verbindungen gibt es zur anderen Seeseite?

Der Betrieb der Fähre werde am Freitag komplett eingestellt. Der Streik an der Autofähre beginne um 4.05 Uhr und soll um 21 Uhr enden. Fahrgäste mit Fahrrad und Fußgänger könnten einen Ersatzverkehr mit dem Motorschiff Schwaben vom BSB-Hafen Konstanz (Platz 6) zum BSB-Hafen in Meersburg (Platz 3) nutzen. Laut Angaben der Stadtwerke gelten dabei die Tarife der Fähre Konstanz-Meersburg.

Das Schiff legt im Konstanzer Hafen um 6 Uhr, 7.30 Uhr, 9 Uhr, 13.30 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr, 18 Uhr und 19.30 Uhr ab.

In Meersburg fährt das Schiff um 6.45 Uhr, 8.15 Uhr, 9.45 Uhr, 14.15 Uhr, 15.45 Uhr, 17.15 Uhr, 18.45 Uhr und 20.15 Uhr los.

Das Motorenschiff (MS) Schwaben wird Passagiere zwischen den BSB-Häfen Konstanz und Meersburg transportieren. | Bild: Andreas Ambrosius | SK-Archiv

Autofahrer müssen während des Streiks den Weg um den Überlinger See in Kauf nehmen. Ab 21.05 Uhr werde dann ab dem Fähranleger Konstanz-Staad und in Meersburg ab 21.35 Uhr der Betrieb der Autofähre im Stundentakt wieder aufgenommen. Am Samstag, 4. März, sollten die Fähren wieder fahrplanmäßig verkehren. Die Abfahrten sind auch auf der Homepage der Stadtwerke einsehbar.

Wird der Katamaran am Freitag wie gewohnt fahren?

Eine telefonische Nachfrage bei der Pressestelle der Katamaran-Reederei Bodensee ergab, dass die Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen am Freitag, 3. März, regulär bedient werden solle. Laut Homepage des Unternehmens ist es möglich Fahrräder mitzunehmen, es könnten jedoch nur bis zu 10 Stück pro Überfahrt transportiert werden.

Zudem sei es für die Fahrradmitnahme erforderlich, eine Fahrradkarte zu lösen. Diese koste pro Überfahrt 7,50 Euro und sei an den Automaten in den Wartehallen sowie Geschäftsstellen erhältlich.

Im März und April gilt der Frühlingstarif Vom 1. März bis zum 30. April bietet die Katamaran-Reederei Bodensee laut Pressemitteilung einen günstigen Frühlingstarif. Erwachsene fahren für 14,90 Euro am selben Tag über den See und zurück, Kinder zahlen 7,90 Euro. Für Familien – zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder – kostet die Hin- und Rückfahrt 37,50 Euro. Erhältlich sind diese online auf der Katamaran-Homepage , an den Fahrkarten-Automaten und in den Katamaran-Geschäftsstellen.

Die Uhrzeiten der Abfahrten der Katamarane in den Häfen von Friedrichshafen und Konstanz sowie die Preise und weitere aktuelle Informationen sind unter der-katamaran.de einsehbar.