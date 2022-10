von SK

Seit 94 Jahren verkehrt die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg und verbindet Menschen, Städte und Regionen über den Bodensee hinweg. Hier erhalten Sie die wichtigsten Informationen.

Fähre Konstanz-Meersburg – für Pendler & Touristen

Am 30. September 1928 legt das erste Schiff zwischen Konstanz und Meersburg ab. Seitdem garantiert die Fähre den Brückenschlag zwischen den beiden Ufern des Bodensees für Berufspendler, Ausflügler und Touristen. Rund 53 km Landweg sparen sich Fährfahrer damit ein. Die Fährschiffe der Stadtwerke Konstanz überqueren jeden Tag den Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg – die Flotte umfasst derzeit sechs Fährschiffe im Dienst. Viertelstündlich am Tag und stündlich in der Nacht transportieren die Fähren jährlich 4,2 Millionen Menschen und 1,4 Millionen PKWs. Ohne lange Umwege setzen Autofahrer, Fußgänger oder Radler an 365 Tagen im Jahr in etwa 15 Minuten über. Eine Reservierung ist für die Überfahrt nicht nötig, die Tickets werden direkt auf der Fähre verkauft.

Auf der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz genießt man einen schönen Blick auf den Bodensee, der smaragdfarben leuchtet. | Bild: Hilser, Stefan

Für Kurzurlauber, Geschäftsreisende oder Tagesausflügler ist die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg der schnellste und schönste Weg auf die andere Seite des Sees.

Fahrplan, Preise und Kosten der Fähre Meersburg-Konstanz

Was kostet die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg?

Die Tickets für die Schifffahrt mit der Autofähre Konstanz-Meersburg werden direkt an Bord gekauft.

Seit Sommer 2021 ist eine bargeldlose Bezahlung auf der Fähre zwischen Konstanz und Meersburg per Kreditkarte, Bankkarte oder mit Bezahlmethoden auf dem Smartphone möglich.

Die Stadtwerke Konstanz unterscheiden zwischen Einzel-/Hin- und Rückfahrten sowie Zeitkarten, Kombitickets, Kundenkarten und Ausflugsangeboten.

Einzelfahrten: Ein Erwachsener zahlt im Jahr 2022 3,40 Euro für eine Überfahrt, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 1,70 Euro.

Ein Blick von der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz auf den Bodensee. | Bild: Hilser, Stefan

Für die Hin- und Rückfahrt fallen für einen Erwachsenen 6,30 Euro, für ein Kind 3,20 Euro an Kosten an.

Auch Familientickets, für 2 Erwachsene und eigene Kinder, sind erhältlich, die für die Hin- und Rückfahrt bei 12,60 Euro liegen.

Eigene Tarife existieren auch für Gruppen ab 8 Personen.

Urlauber, die mit dem PKW übersetzen wollen, zahlen für die 15 Minuten Fährfahrt 8,40 Euro bis 3 m Länge, 15 Euro bis 6 Meter Länge.

Fahrradfahrer inklusive dem Fahrrad bezahlen 10,30 Euro, eine Familie 20,60 Euro.

Wer beruflich täglich übersetzt, kann als Fußgänger eine Jahreskarte für 262,80 Euro erwerben, mit dem PKW kostet das jährliche Fährfahren für Fahrzeuge bis 3 m Länge 1112,40 Euro.

Detaillierte Infos zu allen Tarifen und Preisen der Autofähre finden sich auf der Webseite der Stadtwerke Konstanz.

Wie lange braucht die Fähre von Konstanz/Staad nach Meersburg?

Die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg benötigt zwischen 12 und 15 Minuten für eine Überfahrt. Mithilfe der Webcam der Stadtwerke Konstanz kann das Verkehrsaufkommen am Fährhafen Konstanz und am Fährhafen Meersburg eingesehen werden. Mit dem Wissen, wie viele Fahrzeuge aktuell in der Warteschlange stehen, können Reisende die absolute Zeit der Fahrt noch besser abschätzen. Die Webcam aktualisiert sich alle 45 Sekunden.

Schlange stehen am Fähranleger in Konstanz-Staad. Wer die Wartezeit kurz halten will und es nicht eilig hat, kann sich per Webcam über das Verkehrsaufkommen informieren. | Bild: Maurice Sauter

Wie oft fährt die Fähre zwischen Meersburg und Konstanz?

Die Fähre verkehrt an 365 Tagen im Jahr 24/7. Tagsüber fährt die Fähre viertelstündlich, abends halbstündlich und nachts stündlich. Die genauen Abfahrtszeiten finden sich im Fahrplan der Stadtwerke Konstanz. Der Abfahrtsmonitor listet die Abfahrten für die kommende Stunde für Konstanz und Meersburg auf.

Historische Fähre

Bereits 1928 hatte der Konstanzer Gemeinderat das Projekt einer Autofähre initiiert und damit die erste Autofähre auf einem Binnensee in ganz Europa in Betrieb genommen. Heute kümmert sich ein Verein um das historische Schiff von damals und bietet Ausfahrten auf der alten Fähre an. Die Termine der Fahrten finden sich auf der Webseite der historischen Fähre.

