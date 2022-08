Nach einem Sturz auf der Universitätsstraße in der Nacht zum Donnerstag, 28. Juli, ist jetzt eine 24-jährige Radfahrerin verstorben. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung am 3. August.

Ein Zeuge hatte die am Boden liegende Frau in der Unfallnacht gegen 4 Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Wie sich bei den Ermittlungen ergab, war die Frau gegen 3.15 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Uni in Richtung Schwaketenstraße gefahren. Im abschüssigen Bereich der Straße kam sie zu Fall und wurde dabei über den Lenker Richtung Waldrand katapultiert.

Durch den Aufprall habe sich die 24-Jährige, die keinen Helm trug, schwerste Kopfverletzungen zugezogen, sagte eine Polizeisprecherin. Am Dienstag, 2. August, erlag sie ihnen schließlich im Krankenhaus.

Rund zwei Wochen vorher war bereits eine 58-jährige Radfahrerin in der Klinik gestorben, die bei einem Unfall ebenfalls keinen Helm getragen hatte. Sie war am 13. Juli auf dem Bodenseeradweg auf Höhe Waldsiedlung Reichenau mit ihrem E-Bike in das Rad ihres Mannes gefahren, gestürzt und dabei auf den Kopf gefallen.