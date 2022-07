Ein Ehepaar, das auf Fahrrädern unterwegs war, ist vergangene Woche auf dem Bodenseeradweg zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 13. Juli, zwischen dem zur Gemeinde Reichenau gehörenden Bahnwärterhaus und der B33-Brücke.

Die Frau war ihrem 55-jährigen Mann mit dem E-Bike von hinten in dessen Rad gefahren und dadurch gestürzt. Ein Rettungswagen brachte die schwer am Kopf Verletzte ins Krankenhaus. Die 58-Jährige, die ohne Helm auf einem Pedelec unterwegs war, erlag ihren Verletzungen am 17. Juli. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz.