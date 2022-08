Konstanz vor 22 Minuten

Polizei schnappt mutmaßliche Räuberbande. Das Trio hatte die Konstanzer Innenstadt unsicher gemacht

Fahndungserfolg am Freitagmittag! Die genaue Zahl der Fälle, in die die Festgenommen verwickelt sind, muss erst noch ermittelt werden. Unklar ist auch, ob es einen Zusammenhang mit den Überfällen am Herosé gibt.