Es geht voran an der Baustelle in der Schottenstraße, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Laubenhof befindet. Allerdings langsam. „Die Bauarbeiten sind weiterhin im Bauabschnitt 1“, sagt Christopher Pape, Sprecher der Stadtwerke Konstanz.

Das bedeutet, dass im Moment Leitungen im Bereich Laubenhof an der Einmündung zur Rheingutstraße verlegt werden. Grund der Baustelle ist die Herstellung eines Nahwärmenetzes, das den Wohnkomplex am Laubenhof mit Heizenergie versorgen soll.

Bei Gegenverkehr wird es richtig knapp

An einem Montagvormittag fließt der Radverkehr hier geordnet. Autos dürfen aus Richtung Fahrradbrücke nicht mehr einfahren, dazu ist die Stelle wegen der Baustelle zu schmal. Doch auch für Radfahrer ist die Stelle ziemlich eng, wenn sie im Gegenverkehr aneinander vorbeifahren. Gelbe Streifen trennen die beiden Spuren voneinander ab und bieten Orientierung.

„Die gelbe Linie kennzeichnet die Stelle ganz gut“, findet Anwohnerin Franziska Deubel. | Bild: Wagner, Claudia

Bisher habe es in Sachen Sicherheit noch keine Beschwerden gegeben, erläutert Christopher Pape auf Nachfrage. Auch die Polizei meldet: Es gab in der Schottenstraße auf ihrer ganzen Länge seit Mitte Dezember keinen Unfall mehr, wie Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, bestätigt.

Wann kommt der nächste Bauabschnitt?

Möglicherweise kniffliger für Radfahrer könnte der dritte Bauabschnitt werden, bei dem der Kreisverkehr für die Radler gesperrt wird. Zu welchem Zeitpunkt der nächste, zweite Bauabschnitt, erreicht wird, könne man im Moment nicht sagen, sagt Pape.

Die Bauabschnitte Bislang konzentrieren sich die Arbeiten der Stadtwerke auf den ersten Bauabschnitt direkt am Laubenhof bis zur Einmündung Rheingutstraße. Der zweite Abschnitt umfasst den Bereich der Schottenstraße zwischen Rheingutstrße und Alfred-Wachtel-Straße. Erst im dritten Bauabschnitt werden Leitungen direkt am Kreisverkehr verlegt. Daraufhin folgen die Abschnitte vier und fünf, die bis in den Webersteig reichen. Das wird gemacht Die Energieversorgung des Wohnkomplexes Laubenhof soll durch Abwasserwärme vom Webersteig erfolgen, berichtet Christopher Pape, Sprecher der Stadtwerke. Dazu erschließen sie den Kanal im Webersteig mit einem Abwasserwärmetauscher, um eine Großwärmepumpe im Laubenhof mit einer dauerhaften Quellwärme zu versorgen. Um die Energie zu transportieren, müssen Leitungen in der Schottenstraße und im Webersteig bis zur Einmündung der Brauneggerstraße in den Webersteig verlegt werden. Die Umleitung Sobald der Kreisverkehr an der Radbrücke gesperrt wird, gilt laut Stadtwerken folgende Umleitung: Von der Radbrücke biegen Radfahrer in den Webersteig ab, von dort in die Brauneggerstraße, dann kehren sie über die Alfred-Wachtel-Straße wieder in die Schottenstraße zurück. Änderungen seien jedoch jederzeit möglich.

Das hänge maßgeblich von den Witterungsbedingungen und anderen Faktoren ab. Vermutlich werde man erst im Frühjahr mit den Bauarbeiten am Kreisel angelangt sein. Eigentlich sollte die Baustelle bis Ende April abgeschlossen sein.

Auch der Kreisel an der Fahrradbrücke soll kurzzeitig für den Fahrradverkehr komplett gesperrt werden, dieser wird dann umgeleitet. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Bisher gut klargekommen mit der Engstelle ist Franziska Deubel, die in der Rheingutstraße wohnt und deshalb häufig mit dem Rad in der Schottenstraße unterwegs ist. „Mir ist aufgefallen, dass diese Passage sehr schmal ist. Aber alle geben aufeinander acht, vor allem, wenn Radfahrer mit Anhänger durchfahren. Die gelbe Linie kennzeichnet die Stelle ganz gut“, findet sie.

Von diesem Konzept profitieren nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner des Laubenhofs, sondern auch die umliegende Nachbarschaft, die an diese nachhaltige Versorgung anschließen kann. Insgesamt werden an das Wärmenetz neben dem Neubau fünf weitere Wirtschaftseinheiten in der Schottenstraße und in der Gartenstraße angeschlossen.

Mit etwas Rücksicht bleibt es unfallfrei

Helga Miller ist zwar an diesem Vormittag mit dem Rad unterwegs, meidet die Engstelle an der Baustelle aber lieber. Dennoch ist auch sie davon überzeugt, dass man hier gut aneinander vorbeikommt, „wenn man ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt“, sagt sie.

Als viel problematischer nimmt sie den Kreisverkehr an der Radbrücke wahr – nicht wegen eventueller Baustellen, sondern, weil die Radfahrer dort mit zu hoher Geschwindigkeit durchfahren.

Kurz vor der Baustelle ist auf dem Parkstreifen im Moment Baugerät abgestellt. | Bild: Wagner, Claudia

Helena Hertlein wiederum ist mit Kind und Radanhänger unterwegs und kennt die Stelle nur zu gut: „Naja, geil ist es nicht“, sagt sie, „aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass hier zwei Räder jeweils mit Anhänger aneinander vorbeikommen.“

Schlimmer gestalte sich die Lage, wenn Autos in die Engstelle einfahren, was immer wieder vorkomme, obwohl das verboten ist.