Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Wahrzeichen setzt ein Zeichen: Die Imperia wird bis zum 10. Dezember in Orange erstrahlen

Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Damit beginnen die Orange Days, an denen Organisationen auf der ganzen Welt darauf aufmerksam machen, dass Frauen Gewalt und Unterdrückung erfahren. In Konstanz wird die Imperia ab Donnerstag in orangefarbenes Licht gehüllt, denn auch hier haben Frauen und Mädchen „das höchste Risiko, zum Opfer zu werden“, wie die Polizei Konstanz auf Anfrage angibt.