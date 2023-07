Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagnachmittag, 11. Juli, mit einer Straßenblockade auf der Kreuzung Europastraße (B33)/Gartenstraße im Paradies den Verkehr in weiten Teilen der Altstadt sowie von und zur Schweizer Grenze lahmgelegt. Kurz nach zwölf Uhr setzt sich ein Dutzend junge Leute in orangefarbenen Warnwesten an die Auf- und Abfahrt zur Schänzlebrücke sowie an die Zufahrt Richtung Innenstadt.

Meinung Griff ins Klo: Peinlicher Auftritt von Klimaaktivisten mit Fäkalien geht furchtbar schief von Stefan Hilser Das könnte Sie auch interessieren

Autofahrer kommen nicht mehr von der Europastraße ins Paradies, Richtung Schweiz und Richtung Singen. Bis weit nach 15 Uhr dauert es, bis die Straßen wieder frei sind und sich auch das entstandene Verkehrschaos im Paradies und in der Altstadt langsam aufzulösen beginnt.

Manche Auto- und Lastwagenfahrer stehen zweieinhalb und mehr Stunden im Stau, obwohl die mit einem Großaufgebot angerückte Polizei versucht, zumindest an zwei Stellen Fahrzeuge an den auf der Fahrbahn sitzenden, zum Teil extra für die Aktion in Konstanz angereisten Klimaklebern vorbeizulotsen.

Blick auf die verstopfte Europastraße, rechts geht die Gartenstraße ab. Hinten die Schänzlebrücke. | Bild: Aurelia Scherrer

Aktivistin: „So können wir eine Rettungsgasse bilden“

Allerdings haben sich nicht alle Aktivisten in brütender Hitze tatsächlich mit einer Mischung aus Sand und Sekundenkleber am Asphalt festgeklebt. Einige wie Eileen Blum aus Allensbach, die am Konstanzer Klinikum arbeitet, halten auch nur die Hand einer Mitstreiterin.

Blum sitzt auf der Straßenseite Richtung Grenzübergang. Zwei der ursprünglich fünf Blockierer auf dieser Fahrbahn hätten im Notfall jederzeit aufstehen oder wegrücken können. „So können wir eine Rettungsgasse bilden“, erklärt die 22-Jährige.

Mit Hammer und Schraubenzieher wird hier versucht, eine Hand zu lösen. | Bild: Oliver Hanser

Ihre Mitstreiterin Regina Stephan (21) hat ihre fixierte rechte Hand mit einem nassen Handtuch bedeckt, um sich gegen die hochstehende Mittagssonne zu schützen. Eine Autofahrerin, die sich an den Beiden vorbeiquetschen darf, ruft ihren Frust aus dem offenen Beifahrerfenster heraus: „Ganz blöd, ganz blöd!“

Stephan ist für die Blockade aus Berlin nach Konstanz gekommen – ebenso wie der 19-jährige Julian Huber, der nach eigenen Angaben schon bei etwa 40 derartigen Aktionen dabei war. Wenn er nicht gerade an Straßen klebt, studiert er Mathematik.

Julian Huber war schon bei 40 derartigen Aktionen dabei. | Bild: Sven Frommhold

Ob er sich für die Zukunft der Menschheit noch etwas ausrechnet? „Die Erfolgschancen sind extrem gering“, sagt er. Das Zeitfenster für die Rettung schließe sich gerade, die Regierungen müssten sofort einschneidende Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen. Und auch wenn Huber wenig Hoffnung hat, hängt er sich rein und klebt sich fest: „Ich kann da nicht einfach wegschauen und muss Widerstand leisten.“

Konstanz Klimakleber legen Konstanz für Stunden lahm. Hier sind die Bilder der Aktion Das könnte Sie auch interessieren

Schweizer will Klimakleber vom Asphalt ziehen

Jared Schiffer (30, angeklebt) sitzt mit Lioba Viera (18, nicht angeklebt) auf der Europastraße in Richtung Singen. Beide sind aus Freiburg. Schiffer lebte allerdings einige Jahre in Konstanz, war dort bei der Landtagswahl 2021 für die Klimaliste BW angetreten. Die Polizei versucht ihn zunächst mithilfe von Öl und einer Stoffbinde, die unter seiner linken Hand durchgezogen werden soll, von der Straße zu lösen. Das bringt nichts – tut aber weh.

Schmerzen, die Oliver Donat aus der Schweiz als nur gerecht empfindet. „Dumm ist der kleine Bruder von euch“, ruft er den auf der Straße Sitzenden zu, legt sich mit Umstehenden an, diskutiert mit einigen der mehr als 20 Polizeibeamten.

Oliver Donat aus Tägerwilen diskutiert mit Polizisten. Er war sauer auf die Klimakleber. | Bild: Sven Frommhold

Er bietet sogar an, die Klimakleber selbst loszureißen und die Strafe dafür zu tragen. „Die treffen mit solchen Aktionen die Leute, die nix dafür können, die keinen Einfluss haben“, schimpft Donat im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Die sollen sich doch an den Bundestag oder Herrn Scholz kleben!“ Der 34-Jährige aus Tägerwilen wollte seinen schwer kranken Vater im Konstanzer Krankenhaus besuchen, wie er erzählt, doch er blieb in dem Stau stecken.

Bundestagsabgeordneter Jung lehnt Aktion ab Andreas Jung (CDU), Abgeordneter des Wahlkreises Konstanz im Bundestag, hat die Aktion der Letzten Generation kritisiert: „Beim Klimaschutz geht es auch um die Freiheitsrechte kommender Generationen“, schreibt er in einer ersten Stellungnahme. Das habe das Bundesverfassungsgericht festgestellt. In Deutschland hätten alle Bürgerinnen und Bürger alle Rechte und Möglichkeiten, sich dafür auf demokratischem Weg einzusetzen. „Null Verständnis aber habe ich dafür, wenn stattdessen mutwillig Regeln gebrochen, andere Menschen in ihrer Freiheit beeinträchtigt und möglicherweise gefährdet werden. Wer bei dieser Hitze mit solchen rechtswidrigen Aktionen Menschen über Stunden im Auto einsperrt, erreicht nichts für den Klimaschutz, sondern bringt nur Menschen gegen sich auf.“ Das schreiben die Aktivisten zu ihrer Aktion Die Letzte Generation hatte ihre geplante Aktion in Konstanz bis zur letzten Minute geheim gehalten und erst kurz nach 12 Uhr per Mail die Medien informiert. In einer weiteren Mitteilung, die während der Blockade verschickte wurde, äußerten sich die Teilnehmer am Nachmittag nochmals zu den Gründen. Eileen Blum, Pflegekraft im Klinikum Konstanz und Sprecherin der Protestgruppe: „Die Klimakrise kennt keine Grenzen. Unsere Zeit, sie aufzuhalten, schon.“ Aus diesem Grund habe man sich bei der neuen Rheinbrücke auf die Straße geklebt und so den Zollverkehr empfindlich gestört. „Schon lange fordern verschiedene Umweltverbände von deutscher Seite aus einen besseren Anschluss an das Schienennetz unserer Nachbarländer, um den Güterverkehr von Lkw-Kolonnen auf Züge umlagern zu können und so deutlich energiesparender und effizienter zu machen.“ Jared Schiffer, Student auf Grundschullehramt: “Ich arbeite seit Jahren mit Kindern. Ich habe sie jeden Tag aufwachsen sehen. Immer mit dem Wissen, dass sie keine lebenswerte Zukunft haben werden, wenn wir als Gesellschaft nicht endlich was ändern.“ Er werde weiter auf die Straße gehen, auch wenn er deswegen ins Gefängnis müsse oder seinen Traumberuf nie werde ausüben können. Die Letzte Generation fordert unter anderem die Einführung eines Gesellschaftsrates – ein Gremium aus 160 zufällig ausgelosten, trotzdem aber den Bevölkerungsquerschnitt abbildenden Bürgern, die erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 emissionsfrei werden kann.

Hunderte Autofahrer stecken in der Hitze fest

So geht es Hunderten Autofahrern an diesem Nachmittag. Alle Fenster offen oder mit laufender Lüftung versuchen sie, die lange Zwangspause in voller Mittagssonne zu überstehen, während viele Pläne und Termine für den Tag platzen.

Polizei und Rettungskräfte kümmern sich derweil um die Aktivisten – und zwar nicht nur, um Personalien aufzunehmen und die jungen Leute von der Straße wegzubekommen. Nach mehr als einer Stunde auf dem aufgeheizten Asphalt werden teilweise auch Pavillons aufgebaut, um ihnen erst einmal Schatten zu spenden und nicht in praller Sonne an ihrer Befreiung arbeiten zu müssen.

Schatten für die Menschen auf der Straße war ein großes Thema. Die erste Stunde saßen sie völlig schutzlos in der prallen Sonne auf der Hitze reflektierenden Straße. | Bild: Oliver Hanser

Auch Schiffer und Viera bekommen ein Dach. Zuvor hatten Soziologiestudent Yannick Werner und andere Helfer den Sonnenschutz für die Beiden gegeben, indem sie sich einfach davorstellten. Der junge Mann schreibt derzeit seine Bachelor-Arbeit über Klima-Aktivismus in Konstanz und beobachtet deshalb auch diese Aktion. „Ich wurde gefragt, ob ich Schatten spenden kann, und das habe ich gern gemacht.“

Jared Schiffers links Hand wird mit dem Elektromeißel befreit. | Bild: Oliver Hanser

Ehe Polizisten die Mitglieder der Letzten Generation wegtragen und -bringen können, müssen die Hände regelrecht freigemeißelt und in einem Fall sogar freigesägt werden; auf der Gartenstraße ist danach ein quadratisches Loch. Auch die Europastraße hat Blessuren abbekommen. Und was passiert mit den Aktivisten jetzt? Julian Huber hat Erfahrung damit: „In der Regel bekommen wir einen Strafbefehl, gegen den wir Widerspruch einlegen, damit das vor Gericht geht. Solidarische Rechtsanwälte vertreten uns dann dort.“