Sechs Aktivisten blockieren am Dienstagnachmittag, 14. Februar, die Bodanstraße und wollen dort den Verkehr lahmlegen. Doch die Polizei ist schnell. Nur ein Aktivist schafft es tatsächlich, sich festzukleben.

Plötzlich geht alles sehr schnell. Autos hupen, ein Fahrer springt aus dem Fahrzeug und gestikuliert. Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben sich am Dienstagnachmittag, 14. Februar, an der Kreuzung Bodanstraße/Bahnhofplatz an der