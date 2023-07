Sie nennen sich Bauwendeaktivisten oder verschicken E-Mails unter der Adresse Baumbesetzung Ravensburg. Sie wurden bekannt über ihr Camp im Altdorfer Wald, zuletzt standen zwei ihrer Mitstreiter vor Gericht. Unbestritten sind die Aktivisten erfolgreich im Werben um Aufmerksamkeit. Ihr Ziel, den Planeten vor dem Klimakollaps zu retten, hat diese Aufmerksamkeit auch verdient. Insofern: fast alles richtig gemacht.

Versehentlich Solarpark angegriffen

Ihre jüngste Aktion war aber ein Griff ins Klo. Wie die Aktivisten am Wochenende in einer Pressemitteilung erklärten, hätten sie den Bau eines Supermarkts in Wetzisreute bei Ravensburg sabotiert. Sie hätten 50 Vermessungspflöcke aus dem Boden gerissen, sie aufgeschichtet und menschliche Fäkalien darüber ausgebreitet. Tatsächlich aber irrten sie sich in der Baustelle: Sie beschädigten und beschmutzten den Bau eines Solarparks. Die Schuld an dem Debakel schieben sie einer Gruppe von befreundeten Aktivisten in die Schuhe, denen es angeblich an Ortskenntnis fehlte.

Ausgerechnet ein Solarpark! Die Polizei berichtet, dass der Schaden bei mehreren Tausend Euro liege und sie die Ermittlungen aufgenommen habe. In einer Pressemitteilung am Montag bestätigte die Gruppe ihren Fehlgriff und entschuldigte sich dafür. Die Photovoltaikanlage fänden sie „absolut unterstützenswert“, nun würden sie versuchen, den Schaden wieder gut zu machen.

Und: menschliche Fäkalien? Im Ernst? Dagegen war der Protest mit Tomatensuppe auf van Gogh und Kartoffelbrei auf Monet geradezu appetitlich.

Wohin führt nur ihre Radikalisierung?

Den gesellschaftlich klimatischen Schaden können die Protestierenden im aktuellen Fall kaum wettmachen. Die Aktivisten erweisen ihren Zielen einen Bärendienst, wenn sie mit Fäkalien hantieren. Das zeugt von mangelnder Kreativität und wirft die Frage auf, was in ihrer Radikalisierung als nächstes kommt.

Während die Klimakids um Greta Thunberg mit ihren Freitagsdemonstrationen Sympathie in der breiten Gesellschaft erzeugten, zeigt sich immer mehr, dass der Angriff auf Individuen die Masse mehr empört, als dass sie sie für einen klimafreundlicheren Lebenswandel begeistert. Die AfD freut sich über jeden Klimakleber, weil die gespielte Empörung darüber ihnen Wähler in die Arme treibt. Das ist das eigentlich Unappetitliche an dem Thema.