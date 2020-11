Von 2021 bis 2024 wird das Seenachtfest von der Konstanzer Agentur Event Promotions gemeinsam mit MCE als Veranstalter durchgeführt. Dies ist das Ergebnis einer deutschlandweiten Ausschreibung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Konstanz.

Wie die Stadt Konstanz mitteilt, fiel die Entscheidung zugunsten der Bietergemeinschaft Event Promotions und MCE, da sie sich eng an die vorgegebenen Kriterien in der Ausschreibung gehalten hat. Diese waren in einer Sitzung des Gemeinderats im Juli 2020 beschlossen worden.

Die beschlossenen Kriterien der Ausschreibung für das sommerliche Großereignis in den Jahren 2021 bis 2024 erlauben den Veranstaltern auch das bekannte Finale mit Feuerwerk. Das bedeutet, dass das Feuerwerk als Höhepunkt des Seenachtfestes bestehen bleibt.

Umfrage 2019: Mehrheit wünscht Feuerwerk In der Vergangenheit stand das Feuerwerk auf der Kippe. Unter anderem aus Gründen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit wurde über Alternativen wie eine Lasershow diskutiert. Auch dachte die Stadt laut über eine Verkleinerung nach. Eine Umfrage der Stadt 2019 hatte schließlich ergeben: Das Feuerwerk wird mehrheitlich gewünscht.

Es würden jedoch auch alternative Elemente zum Zuge kommen. Ebenso müssten klimafreundliche Alternativen fortlaufend geprüft werden. Die Besucherzahl von bis zu 45.000 soll sich ebenfalls auf dem bisherigen Niveau bewegen. Vor einem Jahr wurde über ein verkleinertes, nachhaltigeres Seenachtfest diskutiert – auch das Feuerwerk stand infrage.

Auch der Verein Kreuzlinger Seenachtfest hatte ein gutes Angebot zur Ausrichtung des Seenachtfestes auf deutscher Seite abgegeben. Gegenüber der Bietergemeinschaft Event Promotions und MCE sei er nur knapp unterlegen, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Gemeinderatssitzung am 19. November würdigte Oberbürgermeister Uli Burchardt das Engagement des Kreuzlinger Vereins: „Ich freue mich sehr, dass sich der Verein Kreuzlinger Seenachtfest an dem Verfahren beteiligt hat. Leider kann es bei so einem Verfahren nur einen Gewinner geben. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass auch die zum Zug gekommene Bietergemeinschaft Event Promotions und MCE auf die Kreuzlinger Veranstalter zugehen werden, damit das Seenachtfest in Konstanz und Kreuzlingen in einem gut nachbarschaftlichen Verhältnis organisiert und durchgeführt werden kann. Für uns – und das hatten wir auch im Konzept zum neuen Seenachtfest so festgehalten – ist für die Planung und Durchführung des Seenachtfestes eine enge Zusammenarbeit und Absprache mit den Organisatoren in Kreuzlingen sehr wichtig.“