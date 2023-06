„Wir sind mitten drin im Countdown. Es wird immer enger und hektischer. Aber uns hilft, dass wir das schon einmal mitgemacht haben“, sagt Ortsvorsteher Roger Tscheulin über die umfangreichen Vorbereitungen für das Eierlesefest. Die Veranstaltung wird üblicherweise alle zehn Jahre ausgerichtet. 2023 wird das Fest am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie beträgt der Abstand dieses Mal elf Jahre.

Das Eierlesefest Dettingen feiert das Eierlesefest am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni. An beiden Tagen findet um 13 Uhr die Vereidigung der Bürgerwehr statt, um 13.30 Uhr der historische Festumzug und um 15.30 Uhr das Freilichtspiel mit dem Stück „Der Verkauf des Dorfes Dettingen“ des Dettinger Heimatdichters Georg Schnopp auf dem Schulhof. Am Samstag findet ab 18 Uhr der Heimatabend mit dem Hannoken-Sextett statt.

Das müssen Sie zum Eierlesefest wissen

Mitwirkende: So gut wie alle Vereine beteiligen sich laut Tscheulin in irgendeiner Weise. Dazu kämen noch Bürger, die sich zu Gruppen zusammengefunden hätten. Verwaltungsleiter Jürgen Morgen schätzt, dass es rund 900 Mitwirkende geben wird, von den Helfern an den Ständen bis hin zu den Umzugsteilnehmern. Insgesamt rund 3500 Besucher werden an beiden Tagen erwartet.

Freilichtspiel: Darum macht sich Ortsvorsteher Roger Tscheulin überhaupt keine Sorgen. Die Leitung hat nämlich Joachim Görig inne, der auch beim alljährlichen Laienspiel Anfang Januar Regie führt. Dass dabei Pferde aufgeboten werden, gefällt Tscheulin. „Das bringt eine besondere Stimmung rein“, findet er.

Sie wird von der Historikerin Renate Gorre zusammengestellt unter dem Thema „Spurensuche – Das alte Dettingen-Wallhausen“. Zu sehen ist die Ausstellung in der Insel der Grundschule von Montag, 12. Juni, bis Samstag, 24. Juni, zu sehen, jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr. Mehrwert: „Das Eierlesefest ist identitätsstiftend für den Ort. Das war 2012 ein richtig gutes Erlebnis“, betont Roger Tscheulin. „Es erzählt die Ereignisse der Ortsgeschichte. Vom Bauerndorf bis hin zur Atlantiküberquerung von Kapitän Romer seien verschiedene Themen vertreten, ergänzt er.

Veränderungen: Die Anforderungen an die Sicherheit hätten sich seit der letzten Veranstaltung enorm gewandelt, erläutert Tscheulin. „Gott sei Dank haben wir Erfahrungen aus dem Seenarrentreffen an Fasnacht“, betont der Ortsvorsteher diesbezüglich beruhigt. „Wir brauchen ein Sicherheitskonzept, ein Sanitätskonzept und ein Verkehrskonzept. Dazu gehört auch das Absichern der Veranstaltungsräume. Da wird einiges verlangt“, berichtet Jürgen Morgen.

Roger Tscheulin hat 2002 beim Dorfgericht mitgewirkt: „Die haben mich in eine Kutte gesteckt“, erinnert er sich. 2012 und dieses Jahr mimt er den Bürgermeister mit der Vereidigung der Bürgerwehr. „Ich bin mit der Rolle sehr glücklich, die ich übernehmen darf. Die passt zu mir. Die badische Revolution von 1848, als der Freiheitsdrang ausgebrochen ist, hat mich von Kindesbeinen begleitet“, erzählt er.

Finanzen: Das Dettinger Eierlesefest nimmt laut Jürgen Morgen sogar eine eigene Position im städtischen Haushalt ein. „Auch die Rechnungslegung geht über die städtische Verwaltung. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden und die Haftung ist geklärt“, erläutert der Verwaltungsleiter. Wäre dies nicht der Fall, müsste extra ein Verein oder ein Unternehmen gegründet werden. Zudem müsste die Gemeinnützigkeit beantragt werden, was einen riesigen Aufwand bedeuten würde.

