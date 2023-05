Bodman-Ludwigshafen vor 49 Minuten

Die gefährliche Schönheit am Bodensee: Warum die Marienschlucht es so schwierig macht

Der tödliche Erdrutsch in der Marienschlucht ist inzwischen acht Jahre her. Seit ihrer Eröffnung 1897 gab es mehrere Verschüttungen und Todesfälle. Ein Blick in die Geschichte und ein Ausblick, wie es weitergeht.