Sieben junge Reporterinnen und Reporter waren für die Leserinnen und Leser des SÜDKURIER auf dem Campus-Festival unterwegs. Wir haben sie gebeten, uns ihren besonderen Moment an diesen beiden Tagen zu erzählen.

Sie haben mitgearbeitet in der Pop-Up-Redaktion des SÜDKURIER beim Campus-Festival 2023: Freddy Raible, Luca Viglahn, Ena Begovic, Mia Wagenknecht, Sophie Steindorf, Cara Rexer und Elisa Schwarz (von links), hier mit Sandra Beil (ganz rechts) und Jörg-Peter Rau (hinten, Mitte). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Einmal Marteria live erleben

Live die Musik hören, die ihn über ein Jahrzehnt schon begleitet: Freddy Raible. | Bild: SK

Freddy Raible bleibt die allerletzte Stunde des Festivals besonders im Gedächtnis: „Mein besonderer Campus-Festival Moment war, Marteria live mit meinen Freunden erleben zu können. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt höre ich seine Songs. Die Stimmung, die er auf der Bühne erzeugen konnte, war elektrisierend. Ein unvergesslicher Moment für mich.“

Ganz nah dran an Von Wegen Lisbeth

Menschen, Menschen, Menschen – und mittendrin Cara Rexer (rechts) als Festival-Reporterin. | Bild: Cara Rexer

Cara Rexer wird sich ebenfalls noch lange an eine Band erinnern: „Es war ein sehr schönes Festival-Wochenende mit cooler Stimmung. Besonders gefiel mir der Auftritt der Band Von Wegen Lisbeth. Hier war die Stimmung im Bühnengraben einfach mega und es hat super viel Spaß gemacht.“

Handys am besten in der Tasche lassen, einfach nur singen

Zwei unvergessliche Tage in Konstanz: Ena Begovic. | Bild: Ena Begovic

Ena Begovic hat einen Moment besonders intensiv erlebt, der wohl vielen unter die Haut ging: „Mein schönstes Festival-Moment war, als Edwin Rosen uns gebeten hat, die Handys in den Hosentaschen zu lassen und einfach laut mitzusingen. Man hat sich richtig wohl gefühlt und es war ein wunderschöner sommerlicher Abschluss zum Festival.“

Im Bühnengraben ganz nah dran, ein unbeschreibliches Gefühl

Elisa Schwarz konnte viele besondere Momente erleben als Reporterin in der Pop-Up-Redaktion zum Campus-Festival 2023. | Bild: Elisa Schwarz

Elisa Schwarz fand es großartig, nah dran zu sein – und als Reporterin in der Pop-Up-Redaktion des SÜDKURIER sogar noch näher, im Bühnengraben für die Fotografen. Das wird sie so schnell nicht vergessen: „Das Gefühl, ganz vorne bei den ersten Reihen der Zuschauer zu stehen, ist unbeschreiblich. Aus dem Bühnengraben heraus entstehen unglaublich schöne Fotos. Wenn es dann auch noch ein Selfie mit Marteria ist, ist es perfekt.“

„Party Sahne“ bleibt mein Song des Campus-Festivals 2023

Wahnsinn, was Ski Aggu auf die Bühne bringt: Der Campus-Moment von Luca Viglahn. | Bild: SK

Luca Viglahn wird nicht vergessen, wie ein besonders exzentrischer Künstler die Festivalbesucher zu tausenden zum Tanzen und Mitsingen brachte: „Die Musik von Ski Aggu deckt sich mit meiner Erfahrung in der ersten Reihe bei seinem Auftritt – er ist laut, schräg und macht Laune. Sein Song ‚Party Sahne‘ war mein absolutes Highlight beim Campus Festival 2023.“

Eine Achterbahn der Gefühle – auch das ist Teil eines Festivals

Gemeinsam feiern, das ist doch das Beste an einem Festival – hier mit Mia Wagenknecht (Zweite von rechts). | Bild: Mia Wagenknecht

Mia Wagenknecht hat sich von Emotionen mitreißen und der guten Organisation beeindrucken lassen: „Das Campus-Festival in diesem Jahr war eine Achterbahn der Gefühle in jeder Hinsicht. In einem Moment singt man sich die Seele aus dem Leib bei Badmomzjay oder Marteria und im anderen steht man mit Tränen in den Augen und Gänsehaut bei Edwin Rosen. In diesem Jahr fehlte es an nichts vom Essen und Trinken bis hin zu einem ‚Safeplace‘ für jeden war etwas dabei. Auch die Veränderungen aufgrund des letzten Jahres sind deutlich zu erkennen, und bei vereinzelten Vorfällen wurde so schnell wie möglich gehandelt. Die Besucher hatten Lust auf die kommenden zwei Tage mit all ihren Live-Shows hatten Lust auf die kommenden zwei Tage mit all ihren , denn egal wo man stand, man war immer inmitten eines Spektakels.“

Auch das Publikum konnte den Künstlern etwas zurückgeben

Mitten unter den Menschen: Sophie Steindorf (vorne rechts) beim Campus-Festival. | Bild: Sophie Steindorf

Sophie Steindorf bleibt das Gefühl von Gemeinschaft in Erinnerung, das nicht nur das Publikum, sondern sicher auch die Künstler erleben durften: “Die Begeisterung über das lautstarke Mitsingen des Publikums auf den Gesichtern von Berq und Ennio zu sehen, hat mich sehr berührt. Dass die Künstler nicht nur dem Publikum eine unvergessliche Show liefern, sondern im Gegenzug als Publikum den Künstlern eine vielleicht gleichwertige Erfahrung ermöglichen zu können und den Beweis dafür zu sehen, hat das Campus-Festival für mich zu einer einzigartigen Erfahrung gemacht.“

