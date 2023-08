Seenachtfest 2023 vor 15 Minuten

Das Seenachtfest-Feuerwerk ist vorbei – Nachtschwärmer feiern weiter, andere treten den Heimweg an

Das größte Fest am Bodensee-Ufer neigt sich dem Ende zu. Wir verraten allen, die nicht genug haben, was noch auf dem Festgelände und in Konstanz geboten ist. Wer nach Hause möchte, findet hier alle Informationen.