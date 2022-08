Schreck und Schmerzen am Samstagmittag: Ein achtjähriger Junge auf einem Fahrrad ist auf dem Egelseeweg in Konstanz-Allmannsdorf von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium am Montag mit.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, bog die 28-jährige Autofahrerin an der unübersichtlichen Stelle vom Damaschkeweg nach links in den Egelseeweg ab. Dabei übersah sie offenbar das von links kommende Kind, das hinter seinem vorausfahrenden Vater in Richtung Harder Gasse unterwegs war. Der Junge wurde laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.