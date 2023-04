Internationale Einbaum-Regatta

Bei der Bodenseewoche: Die erste internationale prähistorische Einbaum-Regatta fand 2014 im schweizerischen Biel statt. Der Wettbewerb in Konstanz ist nun die sechste Wettfahrt. Unterstützung haben Wolfgang Flick und der Verein bei der Marketing & Tourismus Konstanz gefunden. So wurde es auch möglich, die Regatta in die Internationale Bodenseewoche vom 1. bis zum 4. Juni einzubinden. Am Freitag, 2. Juni, soll im Stadtgarten an die weitgehend fertiggestellten Einbäume letzte Hand angelegt werden, so Flick.

Die Regatta vor Konstanz: Die Wettfahrten sollen am Samstag, 3. Juni, stattfinden. Die Teilnehmer fahren vom Rutsch im Gondelhafen entlang des Imperiastegs. „Damit die Einbäume gut gewendet werden können, haben wir uns für sechs Meter lange statt acht Meter entscheiden“, erläutert der Vereinsvorsitzende. Sie bieten Platz für fünf bis sieben Personen. Da zwei Boote mit unterschiedlichen Eigenschaften verwendet werden, tritt jede Mannschaft für einen fairen Vergleich mit jedem Boot an.

Sechs Länder sind dabei: „Sieben Mannschaften aus Slowenien, Österreich, Frankreich, Deutschland und der Schweiz haben bereits unverbindliche Voranmeldungen abgegeben. Es fehlt nur noch Italien“, berichtete Wolfgang Flick. Damit sind die sechs Länder des Welterbes aufgelistet.