Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlimm aus, aber teuer wird es wohl trotzdem werden. Ein 63-jähriger Baggerfahrer ist am Dienstag, 20. September, gegen 11.30 Uhr auf der Westtangente auf dem Weg von Konstanz-Wollmatingen in Richtung Bundestraße 33 gegen eine Brücke gefahren.

Und eigentlich ist der Bagger auch nicht direkt gegen die Brücke gefahren, sondern unten durch, wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung berichtet. Dumm nur, dass der Ausleger dabei so weit nach oben stand, dass er an der Brücke Kindlebildstraße hängenblieb. Durch den Zusammenstoß brach auf der Unterseite der Brücke laut Polizei ein circa 30 mal 40 Zentimeter großes Betonstück heraus.

Die Straßenmeisterei Radolfzell veranlasste die Begutachtung der Brücke durch einen Statiker. Zumindest die ging gut aus: Die Brücke musste nicht gesperrt werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings auch fest, dass der 63-Jährige überhaupt nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Bagger besitzt. So kommt auf den Mann zusätzlich noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu.