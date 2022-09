Ein Taxi wäre wohl deutlich billiger gewesen! Ein betrunkener Audi-Fahrer hat am Sonntag, 18. September, gegen 4 Uhr morgens auf dem Parkplatz der Diskothek „Grey“ in der Max-Stromeyer-Straße eine Schneise der Verwüstung gezogen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 41-Jährige aus einem Stellplatz auszuparken und stieß dabei gegen fünf andere Autos. Anschließend wollte der Mann seine Fahrt fortsetzen, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte ihn jedoch zum Anhalten bewegen und die Polizei verständigen.

Konstanz Disco-Besuch endet für 31-Jährigen im Krankenhaus – mit Platzwunde am linken Auge Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Zu einem Alkoholtest sei der Audi-Fahrer in seinem Zustand aber nicht mehr in der Lage gewesen, so die Polizei. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht läuft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt.