Der Kanal ist in die Jahre gekommen, nun soll eine Erneuerung her: Die Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK) lassen ab Mitte Januar den Abwasserkanal in der Jahn- und Gottfried-Keller-Straße erneuern. Das erfolgt laut Pressemitteilung in mehreren Abschnitten. Die Arbeiten beginnen in der Jahnstraße auf Höhe Hausnummer 5 und werden anschließend in Richtung Zähringerplatz fortgesetzt.

Voraussichtlich in der Woche ab 16. Januar erfolgt die Einrichtung der Baustelle. Die ersten beiden Abschnitte bis zur Kreuzung Jahnstraße/Steinstraße sollen bis Ende März fertiggestellt werden, erklären die Entsorgungsbetriebe. Die Arbeiten in der Jahnstraße sollen Ende Juli, die anschließende Erneuerung des Kanals in der Gottfried-Keller-Straße und damit die gesamte Baumaßnahme im September abgeschlossen sein.

Autos und größere Fahrzeuge kommen nicht mehr durch

Für den Verkehr bedeutet das: Rad- und Fußverkehr können den jeweiligen Baubereich in der Jahnstraße passieren. Autos und größere Fahrzeuge können nicht an der geöffneten Fahrbahn vorbeigeleitet werden. Die Jahnstraße ist während der Kanalerneuerung für den motorisierten Verkehr nur bis zum Baubereich befahrbar.

In jedem Bauabschnitt wird die Straße geöffnet, der alte Kanal entfernt, ein neuer Kanal verlegt und anschließend die Straßenoberfläche wieder hergestellt. Die Stadtwerke nutzen die geöffnete Straße und bereiten gleichzeitig eine mögliche Abwasserwärmenutzung mit den entsprechenden Leitungen vor.

Im Zuge der Kanalarbeiten wird auch ein Abwasserverteilungsbauwerk erneuert, das sich unter dem Zähringerplatz befindet. Der Verkehrsknotenpunkt Zähringerplatz soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Die Durchfahrt Zähringerplatz werde mit Ausnahme der Einfahrt in die Jahnstraße durchgängig möglich sein, erklären die Entsorgungsbetriebe.

Die Erneuerung des großen Sammelkanals sei notwendig, da sich der alte Kanal seit über 90 Jahren im Dauereinsatz befinde. Er weise mittlerweile bauliche Mängel auf und sei zu klein für die stets wachsende Anzahl angeschlossener Haushalte. Darum wird er nicht saniert, sondern durch einen größeren Kanal ersetzt.