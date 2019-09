Ein Transparent am Eingangstor zum Vereinsgelände heißt die Vize-Europameister willkommen. Der Deutsch-Schweizerische Motorboot-Club (DSMC) ist nämlich stolz auf seine Wasserski-Abteilung, die mit zahlreichen Titeln vom Youro Kup 2019 in Roquebrune-sur-Argens (Frankreich) in die Heimat zurückkehrten.

Die Wasserski-Läuferinnen und -Läufer des Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Clubs nahmen erfolgreich am Youro Kup 2019 teil. | Bild: DSMC

In jeder Disziplin auf dem Treppchen

„Sie hatten viel Spaß, haben sich gegenseitig hochgepuscht und waren total bei der Sache“, lobt Jutta Richarz, Leiterin der Wasserski-Abteilung, die 16 Sportlerinnen und Sportler im Alter von 16 bis 30 Jahren, die beim Youro Kup nicht nur die DSMC-Flagge hoch hielten, sondern auch den Namen Konstanz hinaus in die Welt trugen. Mit den Leistungen ist sie mehr als zufrieden, denn in jeder Disziplin schafften es die Konstanzer Wasserskiläufer aufs Treppchen.

Hintergrundinformationen Die Teilnehmer Beim Youro Kup 2019 in Frankreich traten folgende Konstanzer Wasserskiläufer an: Thorsten Arlt, Lara Beck, Linda Beck, Fleurine Bihler, Annabelle Eitze, Dennis Fassl, Ellen Fassl, Sebastian Folk, Nina Jussenhofen, Paula Richarz, Pia Sautter, Tom Sautter, Marco Schächtle, Linus Thibaut, Paul Tinsel und Lena Zeller.

Jutta Richarz, Leiterin der Wasserski-Abteilung des DSMC, ist nicht beim Youro Kup als Läuferin mitgefahren, sondern agierte im Schiedsrichter-Team. Sie ist mächtig stolz auf die Konstanzer Wasserski-Läufer, die einige Titel errungen haben. | Bild: Aurelia Scherrer

Partnerakrobatik auf Wasserski

Im Double errangen Linda Beck und Dennis Fassl den zweiten Platz. Dabei handelt es sich um Partnerakrobatik auf Wasserski, geprägt von mannigfaltigen Hebefiguren. „Der Mann steht unten und die Frau wird gedreht, geworfen, quasi jongliert“, beschreibt Jutta Richarz diese anmutige Disziplin.

Im Double geht es vor allem um Hebefiguren, hier zu sehen zwei Läufer des DMSC bei einer Show vor der Seestraße 2017. | Bild: Aurelia Scherrer

Rückwärts über das Wasser

Furios ist das Swiveln, das in zwei unterschiedliche Wettbewerbe gegliedert ist: Mit halber Drehung – hier erreichte Fleurine Bihler den ersten und Lara Beck den zweiten Platz – sowie mit ganzer Drehung, wo Pita Sautter den dritten Platz belegte. Swivel ist anspruchsvoll und wird auf einem speziellen großen, schweren Wasserski mit einer speziellen Bindung, welche die Drehung ermöglicht, ausgeführt. „Schon allein das Rückwärtsfahren ist anspruchsvoll, ganz abgesehen von den Drehungen, denn man muss die Balance halten und darf die Orientierung nicht verlieren“, so Richarz.

Barfuß-Fahren bei der Höhepunkte-Show

Höhepunkt war die dreiviertelstündige Wasserski-Show, die jedes Team unter einem anderen Motto gestaltete. Die Konstanzer hatten mit Choreografien unter dem Titel „High School Musical„ eine kleine Geschichte erzählt und die unterschiedlichsten Wasserski-Kunstfertigkeiten eingeflochten, vom anmutigen, synchron ausgeführten Wasserski-Ballett über Barfuß-Fahren bei 60 Stundenkilometern bis hin zu drei- und vierstöckigen Pyramiden.

Mit einer dreistöckigen Pyramide beeindruckten die Wasserski-Fahrer des DMSC ihre Zuschauer. | Bild: Armin März

Auch eine vierstöckige Pyramide – wie hier beim Seenachtfest in Konstanz – präsentierte die Wasserski-Show-Gruppe des DSMC jetzt beim Youro Kup in Frankreich. | Bild: Aurelia Scherrer

Verletzung vom Vortag führt zu Ausfall

In dieser Hauptdisziplin errang das Konstanzer Team den Vize-Meistertitel, direkt nach dem belgischen Team, das die Konstanzerin Lara Beck spontan verstärkte. „Eine belgische Läuferin hatte sich am Vortag verletzt und konnte nicht fahren. Lara ist spontan eingesprungen“, berichtet Jutta Richarz. Das sei nicht außergewöhnlich, vielmehr sei es Usus bei den Wasserskiläufern, dass man sich gegenseitig helfe. „Es ist wie eine große Familie“, schildert Richarz, die vor allem den Belgiern sehr dankbar ist. „Sie helfen uns seit Jahren“, auch in der Aus- und Weiterbildung. „Sie haben uns gezeigt, wie Double und Swivel funktioniert. Ohne die Belgier wären wir längst nicht so weit“, stellt Jutta Richarz fest.

Die Fahnenparade der Showgruppe war vergangenes Jahr beim Konstanzer Kinderfest ein Hingucker.

Nur vier Mannschaften dieses Jahr

Die Belgier, die übrigens die Youro in Frankreich ausrichten, seien in Sachen Wasserski in Europa sehr weit vorn. Wasserski ist hier – im Gegensatz zu Amerika, Kanada und Australien – immer noch eine exotische Randsportart, berichtet Jutta Richarz. Deutsche Meisterschaften gebe es nicht und beim Youro Kup treten – mangels Masse – nicht Nationalmannschaften, sondern Clubs an. Bei der jetzigen Meisterschaft in Frankreich „waren nur vier Teams am Start: zwei belgische Mannschaften, Pharao aus Kassel und wir“, so Richarz, die hofft, dass künftig noch mehr Teams teilnehmen.

Die Wasserski-Fahrer des DSMC bekennen Flagge – bei einer Show vor der Seestraße zeigten sie sowohl ihre Konstanzer, als auch die deutsch-schweizerische Zugehörigkeit des Motorboot-Clubs. | Bild: Aurelia Scherrer

Bei der WM 2018 war Dabeisein alles

Vielleicht gelingt dem Wasserskisport, was den Fahnenschwingern – allen voran durch den Konstanzer Gerhard Schlaich als treibende Kraft – vor Jahren gelungen ist: Eine Lanze für die Randsportart zu brechen, und Deutsche und Europa-Meisterschaften zu etablieren. Weltmeisterschaften gibt es immerhin. „Wir haben im vergangenen Jahr erstmals bei der Weltmeisterschaft in Kanada teilgenommen. Das Niveau ist extrem hoch“, sagt Jutta Richarz. „Wir haben den letzten Platz belegt, aber Dabeisein war für uns alles.“

Das Konstanzer Team für die Wasserski-Weltmeisterschaften in den USA im Jahr 2016, als sie gemeinsam mit dem belgischen Team antraten (von links): Ellen, Pia, Dennis, Linda (oben), Bianca und Lara vom DSMC. | Bild: Kirsten Schlüter

Mit den Belgiern zur WM nach Australien

Vor allem beflügeln derartige Wettkämpfe die DSMC-Wasserskiläufer, die am liebsten im kommenden Jahr zur Weltmeisterschaft in Australien fahren würden. „Sie findet bereits im März, also direkt nach der Winterpause, statt. Das schaffen wir – auch finanziell – nicht“, bedauert Richarz, fügt jedoch an: „Zehn von uns verstärken die belgische Mannschaft und fahren unter belgischer Flagge.“ Dafür setzen die Konstanzer Wasserskiläufer aber alles daran, 2022 wieder an der WM teilnehmen zu können.