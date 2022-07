Dieser Fall hatte Anfang Juni für Aufsehen gesorgt: Ein bewaffneter Mann hat vor einigen Wochen den einzigen Lebensmittelmarkt im Hegau-Städtchen Aach überfallen. Der Räuber bedrohte eine Mitarbeiterin, sperrte sie ein und sorgte durch sein rabiates Vorgehen für einen Großeinsatz der Polizei in Aach.

Jetzt vermelden das Polizeipräsidium in Konstanz und die dortige Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseinformation, das umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil nun zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Tätern geführt haben.

Die beiden Männer im Alter von 21 und 18 Jahren konnten am Mittwoch von der Polizei festgenommen werden. „Beide Beschuldigte befinden sich nach Erlass von Untersuchungshaftbefehlen durch den zuständigen Ermittlungsrichter in Haft. Die Ermittlungen dauern weiterhin noch an“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Das war geschehen

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 8. Juni, den Discounter kurz vor Ladenschluss beteten und gelangte über eine Tür in den Bürobereich. Dort drängte er mit einem Messer in der Hand eine Mitarbeiterin, Bargeld aus dem Tresor auszuhändigen, wie die Polizei später mitteilte.

Anschließend sperrte der Unbekannte die Mitarbeiterin im Büro ein und verließ das Geschäft, vermutlich in Richtung Innenstadt.