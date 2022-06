Aach/Spaichingen vor 1 Stunde

Überfällt ein Discounter-Räuber in Serie Läden in der Region? Opfer „seelisch verwundet“

Am Freitag in Spaichingen, am Mittwoch in Aach: Binnen kurzer Zeit kam es in der Region zu zwei Raubüberfällen auf Discounter. Die Taten ähneln sich. Was für und gegen den selben Täter spricht und wie es einem Opfer geht