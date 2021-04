von sk

Der Wehrer Polizeiposten hat einen neuen Leiter: Polizeihauptkommissar Christian Baumgartner hat am 1. April offiziell die Leitung des Postens am Wehrer Bahnhofplatz übernommen. Schon seit Dezember leitete Baumgartner den Posten kommissarisch, nun wurde das Besetzungsverfahren offiziell abgeschlossen. Christian Baumgartner ist 38 Jahre alt, verheiratet und Vater eines zweijährigen Sohnes. Er wohnt in Laufenburg und engagiert sich dort bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist Zugführer und auch als Ausbilder für die Feuerwehren im Landkreis tätig.

Die beruflichen Stationen

2001 begann er seine polizeiliche Ausbildung in Böblingen. Nach erfolgreichem Abschluss war er ein Jahr in der Landeshauptstadt eingesetzt, danach folgten acht Jahre bei der Polizeidirektion Böblingen. In dieser Zeit studierte er an der Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und schloss das Studium 2008 mit der Ernennung zum Polizeikommissar ab. Danach folgten Posten als Dienstgruppenleiter und als Referent im Einsatzstab bei der Polizeidirektion Böblingen. Über den Nato-Planungsstab und das Innenministerium ging es nach Freiburg, wo Baumgartner drei Jahre als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Freiburg-Nord und ein Jahr bei der Kriminalpolizei war. Seit Ende 2018 ist Baumgartner dem Polizeirevier Bad Säckingen zugeordnet. Die Neubesetzung am Posten Wehr war erforderlich, weil der bisherige Leiter Sven Schroeder nach Schopfheim gewechselt ist. Dort wurde er Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Revierleiter.