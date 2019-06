von Barbara Halder

Zum 26. Male konnte die Pfarrgemeinde St. Ulrich in Öflingen an Father Joe für seine Kripa Foundation einen Scheck überreichen. Die Sternsinger brachten stolze 7384,33 Euro zusammen. Ein nicht namentlich genannter Spender rundete die Summe auf ganze 10000 Euro auf.

Sieben Gruppen waren zu Beginn dieses Jahres in Öflingen unterwegs. Geleitet wurde die Aktion von Martina Marbach und Sabrina Burczyk, die am vergangenen Sonntag während einer von Father Joe geleiteten Messe den Scheck übergab. Der Kontakt nach Öflingen zu dem Geistlichen aus Indien stellte vor vielen Jahren das Ehepaar Roswitha und Bonaventure D‘Souza her. Erst durch privaten Kontakt und später dann auch durch Pfarrer Walter Schwehr kam die enge Verbindung mit Father Joe und dem von ihm gegründeten Hilfswerk zustande.

Mittlerweile hat Father Joe über 70 Zentren in ganz Indien verteilt. Er unterstützt hauptsächlich Suchtkranke und Menschen, die an Aids erkrankt sind. Da die Sternsingeraktion bundesweit dem Motto „Kinder für Kinder“ untersteht, kommt der Scheck, der am Sonntag übergeben wurde , hauptsächlich Aidswaisen und Strassenkindern zugute.

Die Kripa Foundation ist mittlerweile die größte Nichtregierungsorganisation in Indien und dem Ministerium für soziale Gerechtigkeit angegliedert. Father Joe ist ausgebildeter Yogalehrer und gibt mittlerweile weltweit Seminare. Sein Iyengar Yoga ist speziell für Suchtkranke entwickelt und hilft dabei, den eigenen Körper wieder zu spüren und wahrzunehmen. Auch in Öflingen verbindet Father Joe seinen Aufenthalt mit einem dreitägigen Yoga Seminar. Anmeldungen waren im Vorfeld erforderlich, da die Plätze jedes Jahr sehr schnell belegt sind.

Der Abschluss war am Sonntagnachmittag nach einem gemeinsamen Brunch eine Pranayama Meditation, ein Yoga, bei dem speziell durch Atemübungen der Körper in Harmonie gebracht wird. Auch nächstes Jahr werden die Sternsinger hoffentlich Father Joe einen Scheck überreichen können, den er dann dort einsetzt, wo die Not bei Kindern am größten ist.