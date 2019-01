So ein neues Jahr bringt ja gerne mal Überraschungen mit sich. Eine große traf mich gleich in der ersten Januarwoche: Unser Müll wird nicht mehr donnerstags, sondern künftig bereits mittwochs abgeholt. In ganz Wehr. Ganz unabhängig ob südlich oder nördlich der Bahnlinie, oder in Öflingen.

Eine wahrlich einschneidende Veränderung, denn soweit ich mich zurückerinnere, war immer der Donnerstag der Tag der Abfuhr. Mittwochabend musste die Tonne raus. Und nun ist alles anders. Damit sind wir Wehrer nicht alleine, denn es sind auch viele andere Gemeinden im Kreis von der Änderung der Abfuhrtage betroffen.

Nicht nur in Wehr ändern sich die Abfuhrtage. Hier eine Übersicht, was sich in den Nachbargemeinden ändert. | Bild: Ellen Knopp

Dass wir künftig dienstags in Sachen Müll aktiv werden müssen, haben wir gerade noch rechtzeitig mitbekommen. Glücklicherweise griff diesmal die Feiertagsregelung und Abfuhr war doch noch mal am Donnerstag.

Aber irgendwie schien es dennoch nicht so recht zu klappen: So standen in manchen Straßenzügen in Wehr und Öflingen einige rechtzeitig platzierte Restmülltonnen dennoch freitags voll am Straßenrand. Die müssen nun warten, bis am 16. Januar (Achtung: Mittwoch!) der Restmüllwagen wieder kommt.

2594 und meine Biotonne fehlen noch

Denn am 9. Januar wird erstmals die neue Biotonne abgeholt. Das ist bei mir aber aktuell noch kein Thema. Denn die bestellte Biotonne ist leider noch nicht da. Sehr schade.

So sieht die neue Biotonne im Kreis Waldshut aus. Aufgrund von Lieferengpässen konnten aber noch nicht alle Haushalte beliefert werden. | Bild: Gerard, Roland

Aber auch damit bin ich nicht alleine: 2595 Biotonnen fehlen laut Susanna Heim, der Pressesprecherin des Landratsamts Waldshut, im Kreis noch. Ich bin gespannt, ob wir den braunen Behälter dann tatsächlich bis Mitte Februar im Reigen unserer Abfalleimer begrüßen dürfen. Inhalte gäbe es nämlich jede Menge.

Ob ich einen kostenlosen blauen Ausgleichs-Müllsack bekommen würde? Vielleicht, wenn ich bis Oktober 2018 bestellt gehabt hätte. Weiß ich aber nicht mehr genau. Sei es drum. Ich werde der Restmülltonne einfach gut zureden, dass sie den zweiwöchigen Rhythmus schaffen wird und Verstärkung unterwegs ist.

Guter Vorsatz

Wir lernen 2019 also einiges dazu: Ein neuer Mülltermin, zwei Tonnen im Wechsel, und alles über die Biotonne, deren Füllung, Pflege und den richtigen Umgang mit ihr. Dienstagabend kommt künftig eine der beiden Tonnen raus. Kommende Woche setze ich nochmal aus, aber dann... Dann hoffe ich, dass die Sache mit dem Müll 2019 ganz reibungslos läuft. Das wäre eine wirklich positive Überraschung und eigentlich auch ein ganz feiner Vorsatz für das neue Jahr.