In den Schaufenstern in Waldshut und Tiengen gibt es momentan einiges zu sehen. Nicht nur die aktuelle Ware der Geschäfte wird hier gezeigt, sondern auch 100 Knusperhäuschen – eine Mitmachaktion der beiden Gewerbevereine von Waldshut-Tiengen. Diese wurden aus insgesamt 350 Bewerbungen als die kreativsten Häuschen von einer fachkundigen Jury ausgewählt. „Wir hätten am liebsten alle 350 Häuschen in den Schaufenstern ausgestellt“, erklärt Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Aktionsgemeinschaft Tiengen, aber so viel Platz hätte es nicht gegeben.

Abstimmung bis 15. Dezember

Bis Donnerstag, 15. Dezember, kann noch abgestimmt werden: An jedem Häuschen steht eine Nummer, damit kann sich jeder seinen persönlichen Favoriten aussuchen. Auf den in den Geschäften ausliegenden Stimmzetteln wird die Nummer vermerkt und die Zettel anschließend in die aufgestellten Losboxen in den Fußgängerzonen eingeworfen.

In jedem Stadtteil werden zwölf Preise vergeben. Wer die meisten Stimmen bekommt, kann jeweils einen 50-Euro-Gutschein eines Geschäfts gewinnen. „Wir freuen uns, dass wir die Aktion auch in diesem Jahr durchführen konnten und es den Kindern wieder so viel Spaß gemacht hat, die Häuschen zu verzieren. Sogar ein paar Schulklassen haben in diesem Jahr mitgemacht“, freut sich Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen.