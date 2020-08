von Tina Prause

Seit vielen Jahren werden in Waldshut und Tiengen öffentliche Stadtführungen zu den verschiedensten Themen angeboten und auch gerne von Urlaubern und Einheimischen gebucht. „In diesem Jahr haben wir eine vermehrte Nachfrage nach regionalen Angeboten“, freut sich Martina Gerteis, Mitarbeiterin der Tourist-Information Waldshut-Tiengen.

„Die Festung Waldshut„

Susanne Tritschler ist seit vielen Jahren Stadtführerin und bietet neben den herkömmlichen Stadterlebnissen auch Touren für Kinder und Jugendliche an. Unter dem Motto „Die Festung Waldshut„ lockte kürzlich eine Veranstaltung, die bis auf den letzten Platz ausgebucht war.

Wie die Bauherren damals Maß nahmen, wusste Susanne Tritschler anschaulich zu berichten. | Bild: Tina Prause

Mit Basiswissen, was eine Festung von einer Burg unterscheidet oder wann überhaupt Waldshut gegründet wurde, eröffnete Susanne Tritschler die gut 90-minütige Führung. „Jetzt gehen wir auf Spurensuche“ war dann der offizielle Startschuss zu gut zehn spannenden Stationen.

Die Suche nach der Zeitkapsel war besonders spannend für die Kinder und Jugendlichen. | Bild: Tina Prause

Unterhaltsam und mit vielen Mitmach-Aktionen lernten die 13 Kinder und Jugendlichen, die teilweise mit ihren Eltern anwesend waren, die Stadt von einer völlig anderen Seite kennen. Was hat der Chilbibock mit der Belagerung Waldshuts im Jahre 1468 zu tun und wie kam Waldshut eigentlich zu seinem Namen? Antworten hierauf wechselten sich mit Fragen der aufgeweckten jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab.

Durch viele Stationen führte Stadtführerin Susanne Tritschler und informierte über alte Geschichten und Geschehnisse. | Bild: Tina Prause

Besonders interessant erwies sich der Auf- und Abstieg über 122 knarrende Stufen im Schaffhauser Tor bis fast unter das Dach, was dann mit einer wunderschönen Aussicht belohnt wurde. Auch die Suche nach einer Zeitkapsel in der alten Festungsmauer, die auf dem Areal des Hochrhein Gymnasiums liegt, gab allerhand über die damalige Grundsteinlegung preis.

Stadtführungen Gut fünf Führungen pro Monat finden in Waldshut und Tiengen statt. Kinder, idealerweise ab dem Schulalter, sind ebenfalls willkommen. Das Programm ist in der Tourist-Information Waldshut-Tiengen erhältlich oder auf der Homepage www.waldshut-tiengen.de unter der Rubrik Kultur & Tourismus zu finden. Pro Teilnehmer bewegen sich die Preise zwischen 8 und 17 Euro. Zusätzlich können die Führungen auch für beispielsweise Firmenveranstaltungen, Familienfeste oder Kindergeburtstage gebucht werden.

Die nächste Kinderführung findet am Donnerstag, 29. Oktober, statt und steht unter dem Motto „Piratenfahrt mit Waldu und Tiene“. Sie kostet pro Kind 12,50 Euro. Wer nicht so lange warten möchte, dem bietet die Tourist-Information gratis drei verschiedene Rallyes für Waldshut und Tiengen an, um so selbst auf Entdeckungsreise gehen zu können. Und wer weiß, was die Kinder alles finden werden.