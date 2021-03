von Sira Huwiler-Flamm

Gemeinsam Schnippeln, Brutzeln und Schlemmen, und zwar trotz Corona-Pandemie – das ist das Konzept einer neuen Online-Reihe im Angebot der Volkshochschule (VHS) Waldshut-Tiengen. Veranstalter sind sieben Volkshochschulen in ganz Deutschland, die unter dem Motto „Kulinarische Reise Online: Zusammen isst man weniger alleine“ noch zwölf Kochkursabende anbieten, die in die Aromen ferner Länder entführen.

„Reisen ist in diesen Zeiten schwierig geworden, ins Restaurant gehen auch“, heißt es in einer VHS-Mitteilung, „unsere neue Veranstaltungsreihe bietet beides: Kochend reisen und dabei Küche und Menschen aus vielen Regionen kennenzulernen.“ Per Videoschalte mit dem Videokonferenztool Zoom, das auf dem Smartphone, Tablet oder Computer funktioniert, kann man ganz einfach in seiner eigenen Küche, alleine oder mit der ganzen Familie, an den Kursen teilnehmen.

Die Termine 12. März: Vietnamesisches Pad Tai ( VHS Eschweiler)

Am Freitag fand der erste deutschlandweite Kochkursabend statt. Und „Korianderlamm mit Peperonatagemüse an cremigem Rucola-Sellerie-Püree“ stand auf dem Rezept. „Ich will Euch heute eine Idee für ein leckeres Ostermenü mit auf den Weg geben“, begrüßte Kursleiterin Sabine Finger von der VHS Leipzig in charmantem Sächsisch die rund 30 teilnehmenden Kochbegeisterten und klatschte in die Hände.

Kochkursleiterin Sabine Finger von der VHS Leipzig gab auch konkrete Tipps.

Drei Tage vor dem Kurs wurde eine Zutatenliste verschickt, sodass alle bereits Lammfilet und Paprika, Kartoffeln, Sellerie und allerlei aromatische Gewürze für das gemeinsame Kochen bereitstellen konnten. Um Punkt 18 Uhr ging es los: Sabine Finger machte die einzelnen Schritte vor und in rund 30 Küchen von Waldshut bis Schleswig-Holstein und von Oberbayern bis Nordrhein-Westfalen wurden parallel Kartoffeln geschält, rote und gelbe Paprika entkernt, Pinienkerne geröstet, Vinaigrette angerührt und Gewürze gemörsert.

Luftig-lockeres Kartoffel-Sellerie-Püree mit Rucola, ein herb-süßes Peperonatagemüse mit knackigen Pinienkernen und ein perfekt Medium gebratenes Stück Lamm mit duftender Koriandernote. Bilder: Screenshot, Sira Huwiler-Flamm | Bild: Screenshot, Sira Huwiler-Flamm

Ähnlich wie im Kochfernsehen, gab die Kursleiterin konkrete Tipps, wie „Das Kartoffelwasser sollte man immer kosten, ob es salzig genug ist“ oder „Paprikakerne vor dem Rösten im Ofen entfernen, sonst wird es bitter“. Und auch beim Parieren des Fleisches zeigte sie, wie man mit wenigen Messerschnitten Sehnen, Fett und andere unerwünschte Teile mühelos entfernt. Das Tolle: Via Zoom konnten die Teilnehmenden direkt Rückfragen stellen.

Die Kosten Die Teilnahme via Zoom kostet je 12 Euro für die ganze Familie, der Abschlussabend mit Sternekoch Peter Scharff 35 Euro. Veranstalter sind die Volkshochschulen Kaiserslautern, Konstanz, Eschweiler, Karlsruhe, Leipzig, Straubing und Bremen. Weitere Informationen zu den Kochkursabenden und Buchung im Internet: www.vhs-wt.de/programm/online-angebote

Die angesetzten 1,5 Stunden waren etwas zu kurz kalkuliert, sodass der ein oder andere Hobbykoch in der heimischen Küche ganz schön ins Schwitzen kam. Doch mit etwas Verspätung stand am Schluss bei jedem ein luftig-lockeres Kartoffel-Sellerie-Püree mit Rucola, ein herb-süßes Peperonata-Gemüse mit knackigen Pinienkernen und ein perfekt Medium gebratenes Stück Lamm mit duftender Koriandernote auf dem Tisch. Bei dem ein oder anderen Glas Wein konnte das frisch zubereitete Ostermenü dann auch direkt gemeinsam genossen werden. Und ein paar kündigten an: „Lecker, ich mache beim nächsten Abend auch direkt mit!“ Noch zwölf Mal gibt es bis Ende Juni die Gelegenheit dazu, in der eigenen Küche unter Anleitung kulinarisch nach Vietnam, Korea, Italien – oder sogar in die Sternegastronomie zu reisen (Siehe Infokasten).