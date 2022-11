von Gregor Müller

Der traditionelle Nikolausmarkt in der Schmittenau findet am Samstag, 26. November statt. Der 25. Nikolausmarkt eröffnet in neuer Umgebung und findet erstmalig am Siedlerheim statt. Organisiert wird der Markt wieder von der Interessengemeinschaft Gewerbepark und Schmittenau (IGS) in Zusammenarbeit mit der Siedlergemeinschaft Schmittenau.

Verzaubert werden die Besucher ab 11 Uhr mit schönen und fröhlichen Weihnachtsliedern der Theodor-Heuss-Grundschule. Festlich geschmückte Stände laden anschließend zum gemütlichen Marktbummel ein. Neue wie altbekannte Marktbeschicker kommen wieder zusammen und verleihen dem kleinen aber feinen Markt eine heimelige Atmosphäre.

Allerlei Leckereien und Geschenkideen

Vereine und private Anbieter bieten den Besuchern ein reichhaltiges Sortiment und sorgen für ein passendes Ambiente. Kulinarische Leckereien, Deftiges und Herzhaftes, Köstlichkeiten aus der Backstube, Geschenkideen und außergewöhnliche adventliche Dekorationen gibt es zu entdecken.

Besucher können einem Holzdrechsler bei seiner Arbeit zusehen und viele bunt gemischte Stände bieten handgefertigte Unikate an, welche das Haus und Heim das ganze Jahr über schmücken und Freude bereiten.

Für musikalische Umrahmung sorgen die Jagdhornbläser des Hegerings Waldshut um 12 Uhr, danach sorgen die Südbadischen Musikanten für Stimmung. Für die kleinen Gäste werden Spiele angeboten und sicherlich noch die ein oder andere Überraschung.

Kutschfahrt mit dem Nikolaus

Gegen 14.30 Uhr singt der Kindergarten aus Oberalpfen und sorgt für weihnachtliche Stimmung, die den Nikolaus und seine Engel in seiner Pferdekutsche anlockt. Der Nikolaus verschenkt selbst gemachte Nikolaustüten als süße Überraschung an die Kinder und stellt dann seinen Schlitten für eine Kutschfahrt durch die Schmittenau zur Verfügung.

Der IGS-Stand bietet wieder bewährte Magenbrot an, dessen Erlös an den Wünschebus Südbaden überreicht wird. Zauber verbreitet der Nikolausmarkt am Abend zwischen Lagerfeuer, Christbaum und Kinderpunsch oder Glühwein, langsam lässt die Schmittenau dann den Markt ausklingen. Die IGS mit Siedlern hoffen auf viele glückliche Besucher.

