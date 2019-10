Zur Person

Maximilian Wagner wurde in Stühlingen geboren und ist in Tiengen aufgewachsen. Nach seinem Realschulabschluss in Tiengen absolvierte er sein Fachabitur und eine Ausbildung zum staatlich geprüften Produktdesigner am Berufsschulzentrum Radolfzell. Anschließend studierte er in München Betriebswirtschaft. Der 25-Jährige arbeitet heute im elterlichen Getränkegroßhandel in Tiengen. Er ist im Vorstand der Surianergemeinde Tiengen , der Aktionsgemeinschaft Tiengen und bei den Wirtschaftsjunioren. In seiner Freizeit kocht er gerne und fährt Mountainbike.