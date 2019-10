Kreis Waldshut – „Der Tag gehört euch, die Zukunft übrigens auch“, das Plakat, mit dem Willkommensgruß an die Junggesellen, leuchtete am vergangenen Sonntag über der Bühne der Stadthalle Tiengen. Die Kreishandwerkerschaft hatte zur Gesellenfreisprechungsfeier geladen. Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser freute sich, neben den Junggesellen als Hauptpersonen auch zahlreiche Eltern, Ausbilder, Oberbürgermeister Philipp Frank, den Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Gotthard Reiner, zahlreiche Bürgermeister aus dem Landkreis und viele weitere Gäste aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Handwerk begrüßen zu dürfen. Im Mittelpunkt des Geschehens standen an diesem Tag aber die frisch gebackenen Gesellen, die ihre Ausbildung erfolgreich absolviert hatten.

„Damit haben sie sich ein wichtiges und stabiles Fundament für Ihre berufliche Zukunft geschaffen. Darauf dürfen Sie stolz sein. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes ihr Handwerkszeug für das Berufsleben erlernt. Nutzen und vermehren Sie es, denn heute ist lebenslanges Lernen trumpf.“ Kaiser motivierte die jungen Menschen dazu, dass Angebot der beruflichen Weiterbildung wahrzunehmen und empfahl ihnen für den weiteren Lebensweg: „Bleiben Sie neugierig, offen, lernbereit und trauen Sie sich etwas zu.“ Thomas Kaiser dankte auch den Eltern und Ausbildern: „Betriebe, die ausbilden, nehmen eine für die Gesellschaft unbezahlbare Verantwortung wahr.“ Der Kreishandwerksmeister hob das hohe Niveau der dualen Ausbildung des Handwerks in Deutschland hervor, „um dieses Ausbildungssystem werden wir weltweit beneidet.“ Der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Gotthard Reiner, hatte es sich nicht nehmen lassen, an den Hochrhein zu reisen, um die jungen Gesellen zu beglückwünschen: „Es ist ein großer Tag für Sie und ein großer Tag für das Handwerk, denn heute nehmen wir Sie in unsere große Handwerkerfamilie auf. Das Handwerk boomt, Sie sind heiß begehrt, vor Ihnen liegt eine großartige Zukunft mit vielschichtigen Karrieremöglichkeiten.“ Reiner zeigte auf, dass unser Handwerk auf langen Traditionen gründet und sich doch ständig neu erfindet. „Hightech-Maschinen, Digitalisierung und moderne Technik gestalten die Betriebsabläufe immer effizienter und smarter, dadurch können wir uns noch besser auf unsere handwerklichen Kernaufgaben, auf strategische Entwicklungen, Innovationen und die Kundenbetreuung konzentrieren. In unseren Bildungsakademien arbeiten wir mit Vollgas an neuen Konzepten.“

Zu den besten der 210 Absolventen ihres Jahrgangs zählen Zimmermann Tim Mihailowitsch, Bäcker Jonas Muffler, Zimmermann Philipp Maier, Elektroniker Adrian Zwerenz, Friseurin Anna Jasmin Keser, Elektroniker Julian Rogg, Maurer Urs Rotkamm und Raumausstatterin Josepha Möller. Im Interview mit Thomas Kaiser und dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Aron Jehle erzählten die acht Junggesellen auf der Bühne, wie sie zu ihrer Ausbildung gekommen sind und was sie an ihrem Beruf besonders mögen. Neben einer Urkunde für ausgezeichnete Leistungen erhielten die Junghandwerker einen Sonderpreis in Form von Eintrittskarten für den Europa Park.

Danach wurde es feierlich ruhig in der vollbesetzten Stadthalle. Aron Jehle rief alle Innungs, -Kammer- und Landessieger einzeln auf die Bühne, Gotthard Reiner und Thomas Kaiser nahmen gemeinsam die Ehrung von insgesamt 38 jungen Handwerkern vor. Glückwünsche gab es jeweils auch vom Obermeister der zuständigen Innung und einem Vertreter der Prüfungskommission. Das hohe Niveau der Azubis zeigt sich in der beachtlichen Anzahl der Auszeichnungen. 14 Innungssieger, einen ersten Landesieger, einen zweiten Landessieger, zehn erste Kammersieger, acht zweite Kammersieger, acht dritte Kammersieger wurden mit einer Urkunde und einem Präsent für ihre Leistungen ausgezeichnet. Insgesamt haben 210 junge Gesellen aus 28 Handwerksberufen ihre Ausbildung bestanden. Sängerin Lara Schäuble fungierte als Glücksfee bei der Verlosung des Gewinnspieles, das die Kreishandwerkerschaft für die Gesellen ausgelobt hatte. Der

1. Preis, ein Cabrio-Wochenende, gestiftet von Südstern Bölle, Waldshut-Tiengen, ging an Johannes Gerigk. Preis zwei, ein Tablet-PC gestiftet von Signal Iduna, gewann Arne Bindert und über den dritten Preis, Beats Kopfhörer, gestiftet von der IKK Classic, durfte sich Jonathan Boll freuen.

Noch einmal wurde es ganz ruhig in der Halle, als Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser alle Junggesellen bat, sich von ihren Plätzen zu erheben und sie nach alter Tradition mit den bedeutungsvollen Worten „Hiermit spreche ich Sie frei“ aus ihrer Ausbildung entließ. Musikalisch umrahmten Sängerin Lara Schäuble und Jonas Ebner am Klavier die Gesellenfreisprechungsfeier.