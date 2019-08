von Anette Klinner

Das Drei-Städte-Turnier der Tennisclubs von Blois, Waldshut-Tiengen und Lewes geht auch im dritten Jahrzehnt erfolgreich weiter. Dies hat sich vom 25. bis 29. Juli in Lewes bestätigt, nachdem das jüngste trinationale Treffen im vergangenen Jahr in Waldshut stattgefunden hatte.

Sarah Beauchamp vom Southdown Tennis Club Lewes hat mit ihren englischen Mitstreitern alles daran gesetzt, das Turnier verwirklichen und die französischen Gäste sowie die kleine Abordnung aus Waldshut mit einem touristischen sowie sportlichen Programm empfangen zu können. Jean Paul Govin organisierte die Reise für die AAJ Blois und Anette Klinner für den Tennisclub Waldshut. Diese Fortführung der Dreiergemeinschaft war umso erfreulicher und wichtiger, als das Weiterbestehen des Turniers 2018 zu scheitern drohte.

Teilnehmer am Dreistädte-Turnier in der englischen Partnerstadt Lewes stehen vor den Kreidefelsen am Birling Gap bei Eastbourne. | Bild: Anette Klinner

Dieser Enthusiasmus und die Freude am geselligen Zusammensein mit altvertrauten Freunden prägten die Tage in Sussex. Und da die Gäste ausschließlich privat bei den englischen Freunden untergebracht waren, gestalteten sich die Begegnungen überaus familiär.

Der Samstag bot einen Ausflug nach Eastbourne, ein hübscher Badeort an der Küste von Sussex. Nach einem Rundgang durch die Stadt mit Besuch der Towner Gallery (regionale Künstler des 20. Jahrhunderts) begab man sich zum Haltepunkt des „Open Top Sightseeing Bus“, der die Gruppe über die Küstenstraße zum Birling Gap mit seinen beeindruckenden Kreidefelsen brachte. Nach landestypischem Lunch und Spaziergang an der Klippenkante ging es zurück nach Eastbourne und später weiter nach Lewes. Beim sportlichen Aufeinandertreffen am Sonntag profitierte man von den unterschiedlichen Belagsarten der Anlage mit 16 Tennisplätzen, darunter fünf Greencourts, auf denen sich nicht zuletzt auch gut barfuß spielen lässt.

Erfreulich war die Beteiligung einiger neuer und jüngerer Mitglieder des Southdown Tennisclubs am Drei-Städte-Turnier, sodass das Fortbestehen des Turniers in den nächsten Jahren auch von englischer Seite gesichert scheint. Die Freude am Wiedersehen war spürbar und ist entscheidend in dieser wegen des Brexits unsicheren Zeit.

Termin: Das 23. Drei-Städte-Turnier soll Ende Juli 2020 in Blois an der Loire stattfinden.