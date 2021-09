Waldshut-Tiengen – Der Name ist Programm: Familiär. Fair. Tiefert. Die Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel des Unternehmens Autohaus Tiefert und dazu gehört auch die richtige Automarke: Toyota steht seit Jahrzehnten für qualitativ hochwertige, sichere und zuverlässige Fahrzeuge. Qualität, die das Unternehmen seinen Kunden auf keinen Fall vorenthalten möchte. Dass sich Qualität bewährt ist der Grund, dass das Autohaus Tiefert bereits seit 15 Jahren in Waldshut-Tiengen in der Schmittenau als Toyota-Händler vertreten ist.

Die Marke Toyota bietet für alle Bedürfnisse der Kunden das passende Modell. Egal ob es sich um einen wendigen, stadtfreundlichen Kleinwagen handelt, einen Kompaktwagen mit viel Stauraum, einen SUV, einen Kleintransporter oder ein Brennstoffzellenauto. Vor allem im Bereich alternativer Antriebstechniken ist Toyota mit seiner Hybridtechnik marktführend und damit für die Zukunft gerüstet. Bereits 2014 brachte Toyota das erste in Großserie produzierte Wasserstoffauto auf den Markt. „Für das Autohaus Tiefert ist Toyota somit eine gute und sinnvolle Ergänzung zur Marke Opel“, erklären Fabian und Zara Tiefert.

Bereits im April 1955 eröffnete Hugo Tiefert in Lauchringen eine kleine Autowerkstatt, wo er vorwiegend Autos der Marke Opel, aber auch MAN Lastwagen gewartet und repariert hat. Schon vier Jahre später erfolgte die erste Erweiterung. Die Werkstatt wurde vergrößert und um Büroräume sowie ein Ersatzteillager ergänzt. Die gute Arbeit von Hugo Tiefert sprach sich weit herum. 1966 wurde das Betriebsgebäude um eine Waschhalle sowie Sozialräume für den stetig wachsenden Mitarbeiterstab ergänzt. Vervollständigt wurde das Gelände dann drei Jahre später um eine Ausstellungshalle für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Noch bis 1998 befand sich auf dem Gelände in Lauchringen auch eine Tankstelle.

1977 trat dann Sohn Hartmut Tiefert in das Unternehmen seines Vaters mit ein. Mit dessen Sohn Fabian wird das Unternehmen seit 2011 inzwischen in dritter Generation geführt.

Bereits 1984 hat das Autohaus Tiefert den Opel-Händlerbetrieb von Harry Lau in der Schmittenau übernommen und um einen 500 Quadratmeter großen Schauraum ausgebaut. 2006 kam zur Hausmarke Opel dann auch Toyota hinzu. Eine bewusste Entscheidung, in der sich das Unternehmerpaar Hartmut und Andrea Tiefert für die Zukunft gestärkt sah. „Nach so vielen Jahren mit Opel haben wir den Markt gut abgedeckt und uns ist klar, dass wir nur mit einem neuen Fabrikat auch neue Kunden erreichen können“, erklärte Hartmut Tiefert damals. Und er sollte recht behalten. Heute ist die Marke Toyota in Waldshut und Umgebung eng mit dem Namen Tiefert verbunden.

1993 ist der Hauptstandort des Unternehmens in Lauchringen, ein weiteres Mal umgebaut worden und erhielt das bis heute, architektonisch markante Erscheinungsbild. Zum 60-jährigen Bestehen im Jahr 2015 wurde die Fassade der Ausstellungshalle neugestaltet. Ein weiterer Servicebetrieb des Unternehmens ist seit 1998 in Jestetten zu finden.

2016 wurde anlässlich des zehnjährigen Toyota-Jubiläums die Ausstellungshalle in Waldshut umgebaut. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens gibt es den „Yaris Jubilee“ zu besonders attraktiven Konditionen – solange der Vorrat reicht.