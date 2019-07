Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Firmlinge der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal spenden an die Wutachschule Tiengen

Mit dem Erlös aus dem Begegnungsnachmittag in Höhe von 365 Euro unterstützten Firmlinge aus Ühlingen-Birkendorf die Wutachschule in Tiengen, eine Einrichtung, in der Kinder mit körperlichen Handicaps individuell gefördert und betreut werden.