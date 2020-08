von Andreas Böhm

Die Rothaus Schwarzwald Classic machte in der vergangenen Woche zweimal Station in Todtmoos. Etappenziel war der Parkplatz unterhalb des Schwarzwaldgasthofes Rößle in Strick.

Dieser Triumph TRS PI fand aus der Schweiz den Weg in den Südschwarzwald und wurde von den Eidgenossen bejubelt. | Bild: Andreas Böhm

Jeweils 45 chromblitzende Oldtimer, darunter einige wahre Raritäten, machten sich bei der inzwischen siebten Ausgabe der beliebten Rallye, auf die reizvolle Strecke durch den Südschwarzwald. Dabei ging es nicht um Geschwindigkeit, wie man es von einer Rallye erwarten könnte. Bei der Tour standen kulinarischer und landschaftlicher Genuss im Vordergrund. Dennoch war auch die Geschicklichkeit der Teams gefordert.

Roter PS Bolide aus Bella Italia: dieser Ferrari verkörpert Fahrspaß pur. | Bild: Andreas Böhm

In Todtmoos galt es, einen Parcours zweimal zu durchfahren, wobei in der zweiten Runde die Zeit der ersten möglichst exakt erreicht werden sollte. Das älteste teilnehmende Fahrzeug war ein silberfarbener MG Midget, Baujahr 1937, aus dem Schweizer Kanton Zug. Ein leuchtend roter Ferrari drehte seine Runden ebenso wie der legendäre Ford Mustang. Mit diversen Modellen von Porsche, Mercedes und Audi waren auch die deutschen Autobauer präsent.

Rarität: ein Oldtimer des britischen Herstellers Morgan. Im Fahrzeug ist ein Rahmen aus Eschenholz verbaut; ein Relikt aus der Zeit des Kutschenbaus. | Bild: Andreas Böhm

Die tollen Fahrzeuge aus vielen Jahrzehnten Automobilgeschichte hatten eines gemeinsam: sie wurden von ihren Besitzern liebevoll gepflegt und mit sichtlichem Stolz präsentiert. Der Verein „Todtmoos erleben“ unterstützte die Veranstaltung vor Ort und richtete den Parcours für die Sonderprüfung ein. Im Gasthof Rößle gleich nebenan wurden die Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt, bevor es wieder zurück zur Brauerei Rothaus ging.

Das äteste Fahrzeug bei der Schwarzwald Classic war ein silberfarbener MG Midget, Baujahr 1937. | Bild: Andreas Böhm

Begleitfahrzeuge bei der Rothaus Schwarzwald Classic in Todtmoos: Ein Mercedes Oldtimer der Feuerwehr und ein betagter Polizei-Porsche aus dem Porschemuseum in Stuttgart. | Bild: Andreas Böhm