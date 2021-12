von sk

Das junge Vorstandsteam der Münchinger Narren um Stefanie Banholzer hat trotz Corona auf zwei erfolgreiche Jahre zurückgeblickt. Nachdem 2019 in Bezug auf Narrentreffen nichts los war, nahmen die Münchinger Geißen 2020 an zwei großen Narrentreffen teil: dem 40. Kleggau-Narrentreffen im Bohnenviertel Hohentengen und dem 33. Schlüchttal-Narrentreffen in Ühlingen.

Getreu dem Motto „Ritter, Feen und auch Drachen – wir lassen‘s im Mittelalter krachen!“ heizte die Narrenzunft in der bislang letzten „normalen“ Fasnacht ordentlich ein – dann kam Corona. Dennoch waren die Geißen kreativ. Der Bunte Abend fand virtuell statt. Außerdem veranstalteten die Geißen einen Corona-Preismaskenball. Alle Narren waren dazu aufgerufen, sich zu verkleiden, fotografieren zu lassen und die Bilder einzuschicken. Vom Schmutzigen Dunnschdig bis Aschermittwoch konnte über die im Foyer der Gänsbachhalle ausgestellten Fotos abgestimmt werden. Die Sieger sollen beim nächsten Bunten Abend oder bei der Kinderfasnet gekürt werden.

Wiederbelebt in der Narrenzunft wurde die Figur des Geißentreibers. Dieser wird künftig das gleiche Häs wie der Narrenrat tragen, zusätzlich jedoch mit einer Geißel ausgestattet sein. Auf diese Weise haben Elfer-Anwärter und ehemalige Elfer einen festen Platz im Verein. Um den Nachwuchs zu fördern, nahmen die Geißen mit dem Projekt „Kinder sind unsere Zukunft! Wir brauchen neue Kinderhäs für flotte kleine Geißen“ an der Aktion „Flaschengeld“ der Brauerei Rothaus teil. 2500 Kronkorken wurden gesammelt und bescherten den Geißen ein Plus auf dem Vereinskonto. Außerdem freute sich Stefanie Banholzer über eine Spende der Sparkasse sowie eine finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg für Vereine der Breitenkultur.