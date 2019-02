von Martha Weishaar

Liliane Schelble aus Weizen und Mayra Beck aus Bonndorf überzeugten jüngst beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Als Duo an Waldhorn und Klavier erspielten sich die beiden Musiktalente 22 Punkte. Damit verpassten sie die Qualifizierung für den Landeswettbewerb lediglich um einen Punkt.

Ihre Ausbilder, Ute Meissner und Reinhard Süß, hätten sie ermutigt, am Regionalwettbewerb teilzunehmen, erzählen Liliane und Mayra. Ein halbes Jahr lang bereiteten sie sich darauf vor, um ihre vier gemeinsamen Stücke fehlerfrei und ausdrucksstark vorzuführen. „Jitterburg“ haben sie derart intensiv geübt, dass sie es mittlerweile auswendig können. Außerdem trugen Liliane und Mayra „Harvest time“, „Allemande“ und „Basse Danse“ vor.

Auch bei diversen anderen Konzerten stellte das Duo sein musikalisches Können unter Beweis. Publikum sind die Mädchen also gewohnt, ihr Lampenfieber hält sich in Grenzen. Und da beide in musikalischen Familien aufwachsen, gibt es sowohl in Weizen als auch Bonndorf bei vielerlei Gelegenheiten Hauskonzerte. Seit zweieinhalb Jahren spielt die achtjährige Liliane Klavier, seit eineinhalb Jahren Mayra Waldhorn. Beide üben täglich, bei Liliane steht das Klavier sogar im Kinderzimmer. Ohne den Fahrdienst der Mamas Meike und Arleth ginge die musikalische Ausbildung wohl nicht, denn Mayra muss von Bonndorf nach Stühlingen, Liliane von Weizen nach Bonndorf zum Musikunterricht.

Dass beide sich erneut einem Regionalwettbewerb stellen, steht für sie ziemlich fest. Allerdings wird das Zusammenspiel von Klavier und Horn in der nächsten Altersklasse nicht mehr möglich sein. Das bedauern sie ein wenig, immerhin wuchs in der Zeit der gemeinsamen Vorbereitung eine Freundschaft zwischen den Mädchen. Das nächste Ziel für Mayra ist nun die praktische Prüfung für das bronzene Leistungsabzeichen im Blasmusikverband. Die Theorie hat die Neunjährige erfolgreich absolviert, sie spielt im Trainingsorchester der hiesigen Bläserjugend. Trotz intensiver Proben haben beide Zeit für andere Hobbys. Liliane tanzt Hip-Hop, Mayra spielt Tischtennis.